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Ukončeno
ZA13BX30/00
Technologie Zinc-air pro naslouchací zařízení nejvyšší kvality
Podává dlouhý výkon v naslouchacích zařízeních
1,4 V
Zinc-air
Při výrobě se používá špičková technologie, která zaručuje spolehlivý a dlouhodobý výkon.
Technologie Zinc-air pro napájení naslouchacích zařízení.
Abychom usnadnili rozpoznání nejběžnějších velikostí baterií, používáme barevné rozlišení velikostí baterií podle průmyslových standardů.
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