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Ukončeno
WP3911
Snadná příprava čisté vody
Pokročilý filtrační systém vyrábějící čistou vodu zbavenou bakterií, škodlivých organických sloučenin a chlóru, přičemž zachovává všechny prospěšné minerály.
Micro Pure
Filtr Micro Pure je vícenásobný filtrační systém, který odstraňuje veškeré bakterie, nečistoty a zápach a vytváří čistou a chutnou pitnou vodu. Skládá se ze špičkové membrány z dutého vlákna, která obsahuje více než 520 miliard mikropórů a efektivně odstraňuje 99,99 % veškerých bakterií, a z granulovaného aktivního uhlíku, který odstraňuje chlór, nepříjemnou chuť a zápach. Filtr také v pitné vodě zachovává všechny zdraví prospěšné minerály, které jsou životně důležité pro lidské zdraví.
Díky pokročilému mechanismu Quick Twist pro výměnu filtrů je výměna filtru rychlá, snadná a bezpečná. Díky tomu i pro vaši čističku vody platí heslo sense and simplicity.
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