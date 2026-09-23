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Ukončeno

Náhradní filtr pro čističku vody na kohoutek

WP3911

Snadná příprava čisté vody

Pokročilý filtrační systém vyrábějící čistou vodu zbavenou bakterií, škodlivých organických sloučenin a chlóru, přičemž zachovává všechny prospěšné minerály.

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Filtr Micro Pure

Snadná příprava čisté vody

  • Micro Pure

Odstraňuje veškeré bakterie, škodlivé organické sloučeniny a chlór

Filtr Micro Pure je vícenásobný filtrační systém, který odstraňuje veškeré bakterie, nečistoty a zápach a vytváří čistou a chutnou pitnou vodu. Skládá se ze špičkové membrány z dutého vlákna, která obsahuje více než 520 miliard mikropórů a efektivně odstraňuje 99,99 % veškerých bakterií, a z granulovaného aktivního uhlíku, který odstraňuje chlór, nepříjemnou chuť a zápach. Filtr také v pitné vodě zachovává všechny zdraví prospěšné minerály, které jsou životně důležité pro lidské zdraví.

Pokročilý mechanismus Quick Twist pro snadnou výměnu filtrů

Díky pokročilému mechanismu Quick Twist pro výměnu filtrů je výměna filtru rychlá, snadná a bezpečná. Díky tomu i pro vaši čističku vody platí heslo sense and simplicity.

Technické specifikace

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