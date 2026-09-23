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Ukončeno

StreamiumBezdrátová hudební základna a stanice

WACS7500/12

Zpřístupněte svou hudbu

Převádějte a ukládejte veškerou svou hudbu na 80GB pevný disk elegantního bezdrátového hudebního systému Philips Streamium WACS7500 a přenášejte své melodie do různých místností svého domova. Barevné zobrazení obalu alba a internetové rádio dále umocňují požitek.

Zobrazit všechny výhody

Vychutnejte si všechnu svou hudbu v každém pokoji – a to bezdrátově

Zpřístupněte svou hudbu

80GB pevný disk pro uložení a přehrávání až 1500 CD

80GB pevný disk pro uložení a přehrávání až 1500 CD

80GB pevný disk poskytuje velmi velkou kapacitu pro ukládání souborů s digitální hudbou a snadno pojme až 1500 hudebních CD disků. Úspora místa, inteligentní správa hudební sbírky a snadný přístup - vše na jednom místě.

Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní se zobrazením obalů alb

Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní se zobrazením obalů alb

Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní přehrávače GoGear využívá pokročilou technologii navigace. Nejenže pomáhá zajišťovat rychlou a bezproblémovou navigaci, ale také příjemný multimediální zážitek, který lze zvládnout během chvilky. Inteligentní funkce jako Obal alba – která zobrazí obal alba zabudovaný v hudebních souborech – zajišťují bohatší zážitek jako za starých dobrých časů, kdy jste si při poslechu hudby prohlíželi obal CD nebo LP.

80 W RMS / Základna, 30 W RMS / Stanice s reproduktorem Super Sound Panel

80 W RMS / Základna, 30 W RMS / Stanice s reproduktorem Super Sound Panel

Technické specifikace

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