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Ukončeno
WACS7500/12
Zpřístupněte svou hudbu
Převádějte a ukládejte veškerou svou hudbu na 80GB pevný disk elegantního bezdrátového hudebního systému Philips Streamium WACS7500 a přenášejte své melodie do různých místností svého domova. Barevné zobrazení obalu alba a internetové rádio dále umocňují požitek.
80GB pevný disk poskytuje velmi velkou kapacitu pro ukládání souborů s digitální hudbou a snadno pojme až 1500 hudebních CD disků. Úspora místa, inteligentní správa hudební sbírky a snadný přístup - vše na jednom místě.
Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní přehrávače GoGear využívá pokročilou technologii navigace. Nejenže pomáhá zajišťovat rychlou a bezproblémovou navigaci, ale také příjemný multimediální zážitek, který lze zvládnout během chvilky. Inteligentní funkce jako Obal alba – která zobrazí obal alba zabudovaný v hudebních souborech – zajišťují bohatší zážitek jako za starých dobrých časů, kdy jste si při poslechu hudby prohlíželi obal CD nebo LP.
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