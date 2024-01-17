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Ukončeno
TAW6505/10
Lepší zvuk. Libovolná místnost.
Tento výkonný bezdrátový reproduktor poskytuje bohatý zvuk o výkonu 80 W – samostatně nebo jako součást instalace ve více místnostech. Ať jej připojíte k televizoru, nebo dalším reproduktorům, získáte detailní stereofonní zvuk, dokonalou synchronizaci a snadné ovládání.
Wi-Fi. Zvuk do více místností
Kompatibilní s technologií DTS Play-Fi
Připojení k hlasovým asistentům
Zabudované světlo LED
Požádejte zařízení podporující aplikaci Alexa nebo jakékoli zařízení s aplikací Google Assistant, aby přehrávalo hudbu přes reproduktor. Užijte si hlasitý večírek. Pozdě večer hudbu ztlumte. Dostávejte novinky a další informace. Vše zcela bez použití rukou.
Kombinace dvou basových reproduktorů, dvou pasivních reproduktorů a dvou výškových reproduktorů poskytuje plný prostorový zvuk se silnými basy a jiskřivými výškami. Streamování Wi-Fi zajistí signál nejvyšší kvality a dokonalou synchronizaci zvuku mezi reproduktory nebo místnostmi.
3.5
z 5
14
Recenze
tino808
17/01/2024
Česká republika
Skvěle hraje
Skvěle hraje má hezké basy, akorát drobně šumí s ambilight to je super akorát už mi nejde připojit další mám jeden 6505 a 6205 k tomu subwoofer 8506 a další 6505 mi nejde připojit prý maximální počet zařízení..
Výhody
hezky hraje
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum použití 2022-01-17
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum použití 2022-01-17
Daifi
04/05/2021
Česká republika
Výrobek má skvělý zvuk i design např.do obýváku
Reproduktor je skvělý mimo jiné také jako možný příposlech, kdy i velmi tlumen zní skvěle a při poslechu zvolené hudby si opravdu odpočinu a zrelaxuji.
Výhody
Reproduktor je bezdrátový, avšak připojen do sítě a tak odpadá starost o dobíjení, lze zapojit jako další reproduktor v rámci domácího kina
Nevýhody
Nevýhodu žádnou nevidím u tohoto typu reproduktoru
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum použití 2020-04-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum použití 2020-04-04
Jacek Janusz
31/01/2024
Polska
polecam
Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.
Výhody
moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight
Nevýhody
brak equalizera
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Datum použití 2023-12-31
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Datum použití 2023-12-31