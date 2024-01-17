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Ukončeno

Bezdrátový domácí reproduktor

TAW6505/10

3.5

| (14) Recenze

Lepší zvuk. Libovolná místnost.

Tento výkonný bezdrátový reproduktor poskytuje bohatý zvuk o výkonu 80 W – samostatně nebo jako součást instalace ve více místnostech. Ať jej připojíte k televizoru, nebo dalším reproduktorům, získáte detailní stereofonní zvuk, dokonalou synchronizaci a snadné ovládání.

Zobrazit všechny výhody

Lepší zvuk. Libovolná místnost.

  • Wi-Fi. Zvuk do více místností

  • Kompatibilní s technologií DTS Play-Fi

  • Připojení k hlasovým asistentům

  • Zabudované světlo LED

Zesilte zvuk reproduktorů chytrého asistenta

Požádejte zařízení podporující aplikaci Alexa nebo jakékoli zařízení s aplikací Google Assistant, aby přehrávalo hudbu přes reproduktor. Užijte si hlasitý večírek. Pozdě večer hudbu ztlumte. Dostávejte novinky a další informace. Vše zcela bez použití rukou.

Připojení k oblíbeným zařízením s funkcí hlasového asistenta

Bohatý zvuk v každé místnosti. Perfektní synchronizace mezi místnostmi

Kombinace dvou basových reproduktorů, dvou pasivních reproduktorů a dvou výškových reproduktorů poskytuje plný prostorový zvuk se silnými basy a jiskřivými výškami. Streamování Wi-Fi zajistí signál nejvyšší kvality a dokonalou synchronizaci zvuku mezi reproduktory nebo místnostmi.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.5

z 5

14

Recenze

17/01/2024

Česká republika

Česká republika

Skvěle hraje

Skvěle hraje má hezké basy, akorát drobně šumí s ambilight to je super akorát už mi nejde připojit další mám jeden 6505 a 6205 k tomu subwoofer 8506 a další 6505 mi nejde připojit prý maximální počet zařízení..

Výhody

hezky hraje

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Datum použití 2022-01-17

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Datum použití 2022-01-17

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělý zvuk i design např.do obýváku

Reproduktor je skvělý mimo jiné také jako možný příposlech, kdy i velmi tlumen zní skvěle a při poslechu zvolené hudby si opravdu odpočinu a zrelaxuji.

Výhody

Reproduktor je bezdrátový, avšak připojen do sítě a tak odpadá starost o dobíjení, lze zapojit jako další reproduktor v rámci domácího kina

Nevýhody

Nevýhodu žádnou nevidím u tohoto typu reproduktoru

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Datum použití 2020-04-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Datum použití 2020-04-04

31/01/2024

Polska

Polska

polecam

Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.

Výhody

moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight

Nevýhody

brak equalizera

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Datum použití 2023-12-31

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Datum použití 2023-12-31

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