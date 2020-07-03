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Ukončeno
Ikonická atmosféra
V tomto rádiu s technologií Bluetooth napájeném ze sítě se snoubí autentický styl 50. let s moderním výkonem. Dřevěná skříňka, měděné knoflíky a stmívatelný displej z něj udělají dokonalý středobod každé místnosti. Digitální rádiový tuner zajišťuje čistý příjem.
Bluetooth®
Výstupní výkon 20 W
Síťovaná mřížka v měděném odstínu nechává zvuk proudit
Toto rádio s funkcí Bluetooth vzdává hold ikonickému stolnímu rádiu Philips Philetta 254. Dřevěná skříň v provedení vintage vyzařuje kouzlo. Detaily ve stylu 50. let na dvou ovládacích knoflících a mřížce reproduktoru vás zanesou zpět do doby, kdy v éteru vládl jazz a rokenrol.
5.0
z 5
7
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
čudovit izgled - Retro
kupili smo ga zaradi Retro izgleda. Res deluje kvalitetno, ima presenetljivo dober zvok za to velikost radia. DAB sprejemnik omogoča res odličen signal in kvaliteto zvoka. Se pa dejansko več kot radio nanj povezujemo z Bluetooth povezavo preko mobilnika.
Výhody
retro izgled, odličen zvok, Bluetooth povezava
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS700 Originalni radio
Datum použití 2020-03-03
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS700 Originalni radio
Datum použití 2020-03-03
monka1969
18/05/2020
Slovenija
Top izdelek za ljudi z nostalgijo
Vizualno zelo všečen radio. Tudi nastavitev funkcij zelo enostavna - kljub temu, da sta 2 gumbka. Glede na to, da ima uro, pogrešam alarm. Praktičen bi bil tudi daljinec. Glasnost pa top.
Výhody
Zvok, ura, nastavitve
Nevýhody
alarm
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS700 Originalni radio
Datum použití 2020-04-18
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS700 Originalni radio
Datum použití 2020-04-18
BriTis
22/04/2020
Slovenija
Retro radio
Navdušen nad designom in funcionalnostjo, Hitro skeniranje radijskih postaj, predvsem DAB, kjer ni nobenih motenj ali popačenj.
Výhody
enostaven za uporabo
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS700 Originalni radio
Datum použití 2019-03-22
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS700 Originalni radio
Datum použití 2019-03-22