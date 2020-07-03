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Ukončeno

Rádio Original

TAVS700/10

5

| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Ikonická atmosféra

V tomto rádiu s technologií Bluetooth napájeném ze sítě se snoubí autentický styl 50. let s moderním výkonem. Dřevěná skříňka, měděné knoflíky a stmívatelný displej z něj udělají dokonalý středobod každé místnosti. Digitální rádiový tuner zajišťuje čistý příjem.

Zobrazit všechny výhody

Ikonická atmosféra

  • Bluetooth®

  • Výstupní výkon 20 W

Síťovaná mřížka v měděném odstínu nechává zvuk proudit

Síťovaná mřížka v měděném odstínu nechává zvuk proudit

Dřevěná skříň v provedení vintage. Detaily ve stylu 50. let

Toto rádio s funkcí Bluetooth vzdává hold ikonickému stolnímu rádiu Philips Philetta 254. Dřevěná skříň v provedení vintage vyzařuje kouzlo. Detaily ve stylu 50. let na dvou ovládacích knoflících a mřížce reproduktoru vás zanesou zpět do doby, kdy v éteru vládl jazz a rokenrol.

Hmotnost: 2,55 kg

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

čudovit izgled - Retro

kupili smo ga zaradi Retro izgleda. Res deluje kvalitetno, ima presenetljivo dober zvok za to velikost radia. DAB sprejemnik omogoča res odličen signal in kvaliteto zvoka. Se pa dejansko več kot radio nanj povezujemo z Bluetooth povezavo preko mobilnika.

Výhody

retro izgled, odličen zvok, Bluetooth povezava

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS700 Originalni radio

Datum použití 2020-03-03

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS700 Originalni radio

Datum použití 2020-03-03

18/05/2020

Slovenija

Slovenija

Top izdelek za ljudi z nostalgijo

Vizualno zelo všečen radio. Tudi nastavitev funkcij zelo enostavna - kljub temu, da sta 2 gumbka. Glede na to, da ima uro, pogrešam alarm. Praktičen bi bil tudi daljinec. Glasnost pa top.

Výhody

Zvok, ura, nastavitve

Nevýhody

alarm

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS700 Originalni radio

Datum použití 2020-04-18

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS700 Originalni radio

Datum použití 2020-04-18

22/04/2020

Slovenija

Slovenija

Retro radio

Navdušen nad designom in funcionalnostjo, Hitro skeniranje radijskih postaj, predvsem DAB, kjer ni nobenih motenj ali popačenj.

Výhody

enostaven za uporabo

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS700 Originalni radio

Datum použití 2019-03-22

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS700 Originalni radio

Datum použití 2019-03-22

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu