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Ukončeno
Všechen ten jazz
Jeho vzhled vás zahřeje u srdce. A jeho zvuk vás roztančí. Tento velký reproduktor Bluetooth v retro stylu vám poskytne 10 hodin přehrávání, silné basy a vstup aux-in k připojení k jakémukoli zdroji. Autentické detaily z 50. let tomu všemu dodají nadčasové kouzlo.
Bluetooth®
Výstupní výkon 10 W
10 hodin přehrávání
Tento reproduktor Bluetooth ve stylu retro vypadá přesně jako z 50. let. Dřevěná skříň ve zpracování vintage. Knoflík na ovládání hlasitosti a mřížka reproduktoru v měděném odstínu. Detaily z časů, kdy jazz kraloval a rokenrol byl v začátcích.
Baterie vám zajistí 10 hodin přehrávání na plné nabití. Nabíjení trvá zhruba 4 hodiny a díky přiloženému kabelu micro USB je snadné. Pouhým stisknutím tlačítka Bluetooth reproduktor připravíte na spárování se zařízením Bluetooth.
Od hip-hopu po EDM. Jen proto, že reproduktor vypadá jako z jazzové éry, nemusí přehrávat jen jazz. Ať posloucháte cokoli, 3" širokopásmový reproduktor přináší zřetelný, detailní zvuk. Port funkce bass-reflex se postará o nízké tóny a krásně vyvážené a mocné basy.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Robsson
24/03/2020
Polska
Polecam!
No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).
Výhody
Super wygląd i dźwięk
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2019-11-24
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2019-11-24