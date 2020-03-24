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Ukončeno

Bezdrátový reproduktor

TAVS500/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Všechen ten jazz

Jeho vzhled vás zahřeje u srdce. A jeho zvuk vás roztančí. Tento velký reproduktor Bluetooth v retro stylu vám poskytne 10 hodin přehrávání, silné basy a vstup aux-in k připojení k jakémukoli zdroji. Autentické detaily z 50. let tomu všemu dodají nadčasové kouzlo.

Zobrazit všechny výhody

Všechen ten jazz

  • Bluetooth®

  • Výstupní výkon 10 W

  • 10 hodin přehrávání

Dřevěná skříň v provedení vintage. Detaily ve stylu 50. let

Tento reproduktor Bluetooth ve stylu retro vypadá přesně jako z 50. let. Dřevěná skříň ve zpracování vintage. Knoflík na ovládání hlasitosti a mřížka reproduktoru v měděném odstínu. Detaily z časů, kdy jazz kraloval a rokenrol byl v začátcích.

10 hodin přehrávání

Baterie vám zajistí 10 hodin přehrávání na plné nabití. Nabíjení trvá zhruba 4 hodiny a díky přiloženému kabelu micro USB je snadné. Pouhým stisknutím tlačítka Bluetooth reproduktor připravíte na spárování se zařízením Bluetooth.

Čistý a detailní zvuk. 3“ širokopásmový reproduktor

Od hip-hopu po EDM. Jen proto, že reproduktor vypadá jako z jazzové éry, nemusí přehrávat jen jazz. Ať posloucháte cokoli, 3" širokopásmový reproduktor přináší zřetelný, detailní zvuk. Port funkce bass-reflex se postará o nízké tóny a krásně vyvážené a mocné basy.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

24/03/2020

Polska

Polska

Polecam!

No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).

Výhody

Super wygląd i dźwięk

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2019-11-24

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2019-11-24

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu