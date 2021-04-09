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Ukončeno

Bezdrátový reproduktor

TAVS300/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Moderní retro

Hrajte podle svého. Tento Bluetooth reproduktor poskytuje přenosný zvuk v retro provedení. Získáte 10 hodin přehrávání, čistý zvuk a vstup aux pro připojení k libovolnému zdroji. Autentické detaily ze dřeva a mosazi 50. let tomu všemu dodají nadčasové kouzlo.

Zobrazit všechny výhody

Moderní retro

  • Bluetooth®

  • Výstupní výkon 4 W

  • 10 hodin přehrávání

Vstup aux-in. Připojení téměř ke každému zdroji

3,5mm zástrčka audio vstupu na zadní straně reproduktoru umožňuje připojení téměř k jakémukoli externímu zdroji zvuku. Gramofon, přehrávač MP3, přehrávač CD: pokud máte správný kabel, můžete přehrát celou svou knihovnu.

Nabíjení přes USB. Kabel micro USB je součástí balení.

Nabíjení přes USB. Kabel micro USB je součástí balení.

Čistý a detailní zvuk. 1,75“ širokopásmový reproduktor

Od klasické po elektronickou. Jen proto, že tento reproduktor vypadá jazzově, neznamená, že je dobrý jen na hraní jazzu. Ať už posloucháte cokoli, 1,75" širokopásmový reproduktor vám poskytne čistý a zřetelný zvuk. Pasivní zářič zesiluje basy, a poskytuje tak příjemnou razanci v nízkých tónech.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

09/04/2021

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Datum použití 2020-04-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Datum použití 2020-04-09

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu