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Ukončeno
Moderní retro
Hrajte podle svého. Tento Bluetooth reproduktor poskytuje přenosný zvuk v retro provedení. Získáte 10 hodin přehrávání, čistý zvuk a vstup aux pro připojení k libovolnému zdroji. Autentické detaily ze dřeva a mosazi 50. let tomu všemu dodají nadčasové kouzlo.
Bluetooth®
Výstupní výkon 4 W
10 hodin přehrávání
3,5mm zástrčka audio vstupu na zadní straně reproduktoru umožňuje připojení téměř k jakémukoli externímu zdroji zvuku. Gramofon, přehrávač MP3, přehrávač CD: pokud máte správný kabel, můžete přehrát celou svou knihovnu.
Nabíjení přes USB. Kabel micro USB je součástí balení.
Od klasické po elektronickou. Jen proto, že tento reproduktor vypadá jazzově, neznamená, že je dobrý jen na hraní jazzu. Ať už posloucháte cokoli, 1,75" širokopásmový reproduktor vám poskytne čistý a zřetelný zvuk. Pasivní zářič zesiluje basy, a poskytuje tak příjemnou razanci v nízkých tónech.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
111111111123
09/04/2021
Česká republika
Doporučuji
Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Datum použití 2020-04-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Datum použití 2020-04-09