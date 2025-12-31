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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro

Nové

RetroGramofon s Bluetooth®

TAV5000/10

The Stevie Pro

Nechte hudbu, ať se projeví naplno, s retro gramofonem Bluetooth® vybaveným vestavěnými 2pásmovými reproduktory. Stevie Pro přináší větší, čistší a prostorovější stereofonní zvuk deskám, které přehráváte, i skladbám, které streamujete.

Zobrazit všechny výhody

The Stevie Pro

  • Retro design, moderní zvuk

  • Dvourychlostní gramofon

  • Bluetooth® 6.0

  • 2pásmové reproduktory s bassreflexem

Vzhled jako tenkrát, zvuk jako dnes

Možná vypadá jako gramofon vašeho strýce, ale díky bohatému, hřejivému zvuku a moderním funkcím drží krok s dobou. Konstrukce vše v jednom se dokonale hodí na psací stoly i komody – navíc získáte pohodlí technologie Bluetooth® a praktickou doprovodnou aplikaci pro poslech vinylových desek.

Bohatší a hlubší stereofonní zvuk. 2pásmové reproduktory s bassreflexem

The Stevie Pro to umí pořádně rozjet. Vestavěné 2pásmové reproduktory s bassreflexem naplní prostor průzračnými výškami, výraznými středy a hlubokými, mohutnými basy. Dynamika je přesná, zvuková scéna široká a výkon dostatečný k ozvučení menší místnosti.

Řemínkový gramofon se 2 rychlostmi. Vysoce kvalitní součásti

Od úlovků z bedýnek až po vaše nejcennější limitované edice – na talíři z tlakově litého hliníku můžete přehrávat vinylové desky rychlostí 33 1/3 nebo 45 ot./min. Hliníkové raménko s protizávažím a vyměnitelný hrot Audio-Technica přesně sledují drážky a automatické zastavení zabrání tomu, aby se desky po dohrání dále otáčely.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Slovní označení a loga Auracast™ jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.