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Nové
TAV5000/10
The Stevie Pro
Nechte hudbu, ať se projeví naplno, s retro gramofonem Bluetooth® vybaveným vestavěnými 2pásmovými reproduktory. Stevie Pro přináší větší, čistší a prostorovější stereofonní zvuk deskám, které přehráváte, i skladbám, které streamujete.
Retro design, moderní zvuk
Dvourychlostní gramofon
Bluetooth® 6.0
2pásmové reproduktory s bassreflexem
Možná vypadá jako gramofon vašeho strýce, ale díky bohatému, hřejivému zvuku a moderním funkcím drží krok s dobou. Konstrukce vše v jednom se dokonale hodí na psací stoly i komody – navíc získáte pohodlí technologie Bluetooth® a praktickou doprovodnou aplikaci pro poslech vinylových desek.
The Stevie Pro to umí pořádně rozjet. Vestavěné 2pásmové reproduktory s bassreflexem naplní prostor průzračnými výškami, výraznými středy a hlubokými, mohutnými basy. Dynamika je přesná, zvuková scéna široká a výkon dostatečný k ozvučení menší místnosti.
Od úlovků z bedýnek až po vaše nejcennější limitované edice – na talíři z tlakově litého hliníku můžete přehrávat vinylové desky rychlostí 33 1/3 nebo 45 ot./min. Hliníkové raménko s protizávažím a vyměnitelný hrot Audio-Technica přesně sledují drážky a automatické zastavení zabrání tomu, aby se desky po dohrání dále otáčely.
Recenze
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