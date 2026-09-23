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TAV2000FB/00
The Janet
Poezie pro oči i uši! Toto přenosné domácí rádio je navrženo tak, aby potěšilo výrazným vzhledem a bohatým, hřejivým zvukem. Vychutnejte si křišťálově čistý příjem rádia FM a snadno streamujte playlisty. Nechybí ani konektor pro sluchátka pro soukromý poslech.
Klasický design, moderní zvuk
Digitální ladění FM
Bluetooth® 5.4
Baterie vyměnitelná uživatelem
Zaujme vás klasickým designem a získá si vás hřejivým zvukem. Toto přenosné rádio oživuje zaoblený design a mechanický ovladač hlasitosti rádií z 50. let a doplňuje je hřejivým, překvapivě výkonným zvukem z 2.5” širokopásmového reproduktoru. Je dokonalým spojením tradice a inovace.
Hudba, zprávy, rozhlasové hry, nebo sport? Ať už rádi posloucháte cokoli, toto FM rádio vám díky teleskopické anténě zajistí křišťálově čistý příjem. Digitální ladění mimořádně usnadňuje vyhledávání stanic. Navíc můžete uložit 20 předvoleb a dvě oblíbené stanice přiřadit tlačítkům rychlého přístupu označeným 1 a 2 na přední straně rádia.
Toto rádio s klasickým vzhledem toho umí víc než jen přehrávat rozhlasové vysílání. Připojení Bluetooth® 5.4 umožňuje streamovat podcasty, playlisty a další obsah z chytrého zařízení do rádia. Vychutnáte si stabilní připojení s vysoce kvalitním zvukem, i když se playlist streamuje z telefonu, který jste nechali ve vedlejší místnosti.
Recenze
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