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Ukončeno
TASN503BK/00
Trénujte chytřeji.
Najděte si svou intenzitu s těmito vodotěsnými bezdrátovými sportovními sluchátky do uší. Snímač srdečního tepu vám pomůže dosáhnout nejlepšího výkonu při každém tréninku. 6 hodin přehrávání a silný zvuk vás posunou na další úroveň.
6mm reproduktory / uzavřené
Do uší
Vydrží hrát až 6 hodin
Sledujte svůj srdeční tep pomocí integrovaného snímače. Snímač ve sluchátku přesně sleduje váš srdeční tep. Poznáte, kdy pořádně zabrat a kdy si odpočinout, takže na každém tréninku dosáhnete nejlepších možných výsledků. Srovnatelné s volně dostupnými fitness aplikacemi na sledování tréninku.
Uživatelsky přívětivé tlačítko umožňuje dětem snadno přijmout hovor, přeskočit skladbu nebo pozastavit přehrávanou skladbu. To vše bez nutnosti dotknout se svého smartphonu. Tlačítka hlasitosti na základně náušníku jsou snadno přístupná, stejně jako světelné tlačítko LED.
Tři velikosti vyměnitelných gumových krytů konců sluchátek zajišťují dokonalé utěsnění.
4.7
z 5
10
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
Michał38
24/11/2020
Polska
Zaměstnanec společnosti Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Zenek1232
19/04/2020
Polska
Zaměstnanec společnosti Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Bardzo fajne słuchawki:) nie wypadają:p długo grają ;) ładnie grają:) polecam
Výhody
Wygodne, dlugo graja,
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2019-03-19
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2019-03-19
Pbmarkii
16/04/2020
Polska
Świetny produkt
Słuchawki bardzo dobrze dopasowane do uszu. Dobrej jakości dźwięk co najważniejsze w słuchawkach.
Výhody
Dopasowanie, dzwięk
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2019-03-16
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2019-03-16
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