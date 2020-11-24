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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka

TASN503BK/00

4.7

| (10) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt

Trénujte chytřeji.

Najděte si svou intenzitu s těmito vodotěsnými bezdrátovými sportovními sluchátky do uší. Snímač srdečního tepu vám pomůže dosáhnout nejlepšího výkonu při každém tréninku. 6 hodin přehrávání a silný zvuk vás posunou na další úroveň.

Zobrazit všechny výhody

Za každého počasí.

Trénujte chytřeji.

  • 6mm reproduktory / uzavřené

  • Do uší

  • Vydrží hrát až 6 hodin

Integrovaný snímač srdečního tepu.

Sledujte svůj srdeční tep pomocí integrovaného snímače. Snímač ve sluchátku přesně sleduje váš srdeční tep. Poznáte, kdy pořádně zabrat a kdy si odpočinout, takže na každém tréninku dosáhnete nejlepších možných výsledků. Srovnatelné s volně dostupnými fitness aplikacemi na sledování tréninku.

Uživatelsky přívětivé ovládání tlačítky

Uživatelsky přívětivé tlačítko umožňuje dětem snadno přijmout hovor, přeskočit skladbu nebo pozastavit přehrávanou skladbu. To vše bez nutnosti dotknout se svého smartphonu. Tlačítka hlasitosti na základně náušníku jsou snadno přístupná, stejně jako světelné tlačítko LED.

3 vyměnitelné kryty konců sluchátek pro dokonalé nasazení

Tři velikosti vyměnitelných gumových krytů konců sluchátek zajišťují dokonalé utěsnění.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

10

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Zaměstnanec společnosti Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

19/04/2020

Polska

Polska

Zaměstnanec společnosti Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Bardzo fajne słuchawki:) nie wypadają:p długo grają ;) ładnie grają:) polecam

Výhody

Wygodne, dlugo graja,

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Datum použití 2019-03-19

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Datum použití 2019-03-19

16/04/2020

Polska

Polska

Świetny produkt

Słuchawki bardzo dobrze dopasowane do uszu. Dobrej jakości dźwięk co najważniejsze w słuchawkach.

Výhody

Dopasowanie, dzwięk

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Datum použití 2019-03-16

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Datum použití 2019-03-16

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