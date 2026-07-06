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Ukončeno

Bezdrátový reproduktor

TAS7505/00

5

| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Nádherná hudba

Díky reproduktoru Bluetooth, který vypadá skvěle v každém prostředí, si můžete přehrávat hudbu, kterou máte rádi. Získáte 20 hodin přehrávání a bohatý zvuk s živými basy. K dispozici je funkce powerbanky na nabíjení telefonů a styl dodává látka reproduktoru ze směsi vlny.

Zobrazit všechny výhody

Nádherná hudba

  • Bluetooth®

  • Výstupní výkon 30 W

  • 20 hodin přehrávání

  • Vestavěná funkce powerbanky

Forma a funkce v dokonalé harmonii

Forma a funkce v dokonalé harmonii

Tento Bluetooth reproduktor vám zajistí stylovou hudbu – od ranního tréninku až po večeři na balkóně. Reliéfní tlačítka umožňují ovládat přehrávání, párování sterea, Bluetooth a další funkce. Otvor na šňůrku na reproduktoru využijete k upevnění popruhu na přenášení.

Přehrávejte ji nahlas. Spárováním získáte stereo.

Přehrávejte ji nahlas. Spárováním získáte stereo.

Pasivní reproduktor se postará o silné basy. Zvuk z 3,57" širokopásmového reproduktoru zůstává čistý i při vysoké hlasitosti. Chcete svou hudbu ještě více zdůraznit? Proveďte párování s identickým reproduktorem a získáte stereofonní zvuk.

Funkce powerbanky. Nabíjejte svůj mobil přes port USB-A.

Funkce powerbanky. Nabíjejte svůj mobil přes port USB-A.

Reproduktor je vybaven praktickým portem USB-A, který umožňuje nabíjet chytrá zařízení. Párování prostřednictvím rozhraní Bluetooth je jednoduché a reproduktor si pamatuje poslední zařízení, se kterým byl spárován.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

06/07/2026

Polska

Polska

Stalowa obudowa !!

Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)

Výhody

Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!

Nevýhody

brak.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2023-07-05

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2023-07-05

30/11/2020

Polska

Polska

Spoko

Głośnik jest elegancki, gra dobrze i nieźle trzyma się baterii. Jeśli chodzi o rozmiar to moim zdaniem dobry kompromis między mobilnością a mocą. No i dzięki temu pewnie jest ta większa bateria.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2020-10-30

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2020-10-30

19/10/2020

Polska

Polska

Ten produkt jest idealny!

Gra super. Materiał który oplata ten głośnik nadaje mu elegancji co idealnie wpisuje się w aranżacje Naszego salonu. Łatwy w korzystaniu szybko łączy się z telefonem. Power bank działa ale nie korzystałem jeszcze z tej funkcji dłużej. Jestem zadowolony i polecam.

Výhody

wygląd, dźwięk

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2020-09-19

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2020-09-19

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Upozornění

  1. Stupeň ochrany IPX7 znamená, že lze reproduktor ponořit až na 30 minut do vody o hloubce 1 metru. Látka reproduktoru není voděodolná, ale s několika dešťovými kapkami si poradí.