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Ukončeno
Nádherná hudba
Díky reproduktoru Bluetooth, který vypadá skvěle v každém prostředí, si můžete přehrávat hudbu, kterou máte rádi. Získáte 20 hodin přehrávání a bohatý zvuk s živými basy. K dispozici je funkce powerbanky na nabíjení telefonů a styl dodává látka reproduktoru ze směsi vlny.
Bluetooth®
Výstupní výkon 30 W
20 hodin přehrávání
Vestavěná funkce powerbanky
Tento Bluetooth reproduktor vám zajistí stylovou hudbu – od ranního tréninku až po večeři na balkóně. Reliéfní tlačítka umožňují ovládat přehrávání, párování sterea, Bluetooth a další funkce. Otvor na šňůrku na reproduktoru využijete k upevnění popruhu na přenášení.
Pasivní reproduktor se postará o silné basy. Zvuk z 3,57" širokopásmového reproduktoru zůstává čistý i při vysoké hlasitosti. Chcete svou hudbu ještě více zdůraznit? Proveďte párování s identickým reproduktorem a získáte stereofonní zvuk.
Reproduktor je vybaven praktickým portem USB-A, který umožňuje nabíjet chytrá zařízení. Párování prostřednictvím rozhraní Bluetooth je jednoduché a reproduktor si pamatuje poslední zařízení, se kterým byl spárován.
5.0
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
FromTheHeart
06/07/2026
Polska
Stalowa obudowa !!
Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)
Výhody
Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!
Nevýhody
brak.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2023-07-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2023-07-05
Grzegrzółka
30/11/2020
Polska
Spoko
Głośnik jest elegancki, gra dobrze i nieźle trzyma się baterii. Jeśli chodzi o rozmiar to moim zdaniem dobry kompromis między mobilnością a mocą. No i dzięki temu pewnie jest ta większa bateria.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2020-10-30
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2020-10-30
Marcin3088
19/10/2020
Polska
Ten produkt jest idealny!
Gra super. Materiał który oplata ten głośnik nadaje mu elegancji co idealnie wpisuje się w aranżacje Naszego salonu. Łatwy w korzystaniu szybko łączy się z telefonem. Power bank działa ale nie korzystałem jeszcze z tej funkcji dłużej. Jestem zadowolony i polecam.
Výhody
wygląd, dźwięk
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2020-09-19
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2020-09-19
Stupeň ochrany IPX7 znamená, že lze reproduktor ponořit až na 30 minut do vody o hloubce 1 metru. Látka reproduktoru není voděodolná, ale s několika dešťovými kapkami si poradí.