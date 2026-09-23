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Ukončeno
TAS5505/00
Relaxujte stylově
Relaxujte s reproduktorem Bluetooth, který se hodí do každého interiéru. Získáte 12 hodin přehrávání a bohatý zvuk s živými basy. Látka reproduktoru ze směsi vlny dodává rafinovaný vzhled a vestavěný mikrofon vám umožní volat bez použití rukou.
Bluetooth®
Výstupní výkon 20 W
12 hodin přehrávání
Tento reproduktor vypadá skvěle, ať jej umístíte kamkoli. Reliéfní tlačítka umožňují ovládat přehrávání, Bluetooth a další funkce. Vestavěný mikrofon vám dovolí přijímat hovory handsfree a otvorem na šňůrku na reproduktoru můžete protáhnout popruh na přenášení.
Snadný přechod od práce k večírku. Na jedno nabití získáte 12 hodin přehrávání a bezdrátový dosah je 20 m. Nabíjení reproduktoru pomocí dodaného kabelu USB-C trvá 3,5 hodiny.
Tento reproduktor je potažen vysoce kvalitní látkou na reproduktory vytvořenou výrobcem špičkových produktů, společností Kvadrat. Krásný materiál s příměsí vlny je akusticky propustný, a umožňuje tak zvuku volně procházet reproduktorem do místnosti.
Ocenění
Recenze
Stupeň ochrany IPX7 znamená, že lze reproduktor ponořit až na 30 minut do vody o hloubce 1 metru. Látka reproduktoru není voděodolná, ale s několika dešťovými kapkami si poradí.