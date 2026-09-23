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Ukončeno
TAS5305/00
Rozjeďte party
Díky voděodolnému reproduktoru Bluetooth, který je připraven na party, si můžete hudbu vzít kamkoli s sebou! Nabízí 12 hodin přehrávání a sytý zvuk s důraznými basy. Barevné LED diody doprovodí vaši hudbu parádní světelnou show. Zvukový vstup umožňuje připojit další zdroje.
Bluetooth®
Výstupní výkon 16 W
12 hodin přehrávání
Voděodolnost IPX7
Tento přenosný reproduktor Bluetooth má stupeň ochrany IPX7, což znamená, že vydrží úplné ponoření do vody až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Můžete pořádat party ve sprše, u bazénu, nebo dokonce v bazénu! Bezdrátový dosah je 20 m.
Když večírek pulzuje, světelná show také. LED světla na obou koncích reproduktoru blikají podle hudby.
Zvuk zůstane čistý i při hlasitém přehrávání hudby a basy zesílí pasivní reproduktor. Užijte si 12 hodin přehrávání, nabití potrvá pouhých 6 hodin. Chcete ještě větší party? Spárujte ho s identickým reproduktorem a vychutnejte si stereofonní zvuk.
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