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Ukončeno

Bezdrátový reproduktor

TAS5305/00

Rozjeďte party

Díky voděodolnému reproduktoru Bluetooth, který je připraven na party, si můžete hudbu vzít kamkoli s sebou! Nabízí 12 hodin přehrávání a sytý zvuk s důraznými basy. Barevné LED diody doprovodí vaši hudbu parádní světelnou show. Zvukový vstup umožňuje připojit další zdroje.

Zobrazit všechny výhody

Rozjeďte party

  • Bluetooth®

  • Výstupní výkon 16 W

  • 12 hodin přehrávání

  • Voděodolnost IPX7

Vodotěsný a připravený na cestu

Vodotěsný a připravený na cestu

Tento přenosný reproduktor Bluetooth má stupeň ochrany IPX7, což znamená, že vydrží úplné ponoření do vody až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Můžete pořádat party ve sprše, u bazénu, nebo dokonce v bazénu! Bezdrátový dosah je 20 m.

Svítí do rytmu. Světla LED

Svítí do rytmu. Světla LED

Když večírek pulzuje, světelná show také. LED světla na obou koncích reproduktoru blikají podle hudby.

Nepřestávejte se bavit díky 12 hodinám přehrávání

Nepřestávejte se bavit díky 12 hodinám přehrávání

Zvuk zůstane čistý i při hlasitém přehrávání hudby a basy zesílí pasivní reproduktor. Užijte si 12 hodin přehrávání, nabití potrvá pouhých 6 hodin. Chcete ještě větší party? Spárujte ho s identickým reproduktorem a vychutnejte si stereofonní zvuk.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu