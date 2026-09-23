VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Primární snímek

Ukončeno

Bezdrátový reproduktor

TAS4405N/00

Zazpívejte si nahlas

Nebojte se být středem pozornosti! Doprovodí vás barevný Bluetooth reproduktor, který je vybaven bezdrátovým mikrofonem! Nahrávání jedním dotykem umožňuje dětem snadno ukládat zvukové stopy, od písní přes příběhy až po školní prezentace. Získáte čistý zvuk a 6hodinovou dobu přehrávání.

Zobrazit všechny výhody

Zazpívejte si nahlas

  • 5m bezdrátový mikrofon

  • chytré párování Bluetooth

  • 6 hodin přehrávání

  • 105 x 105 x 38 mm

Snazší přehrávání

Snazší přehrávání

Získáte 6 hodin přehrávání, přičemž plné nabití trvá 2,5 hodiny. Nabíjení probíhá prostřednictvím portu micro USB. Díky pěti jasně označeným tlačítkům je pro děti přehrávat, pozastavovat, ovládat hlasitost, přepínat zdroje a nahrávat snadné.

Zazpívej to. Řekni to. Miluj to!

Zazpívej to. Řekni to. Miluj to!

Tento ultrapřenosný reproduktor Bluetooth je vybaven bezdrátovým mikrofonem. Děti mohou zpívat s doprovodem své hudby, vyprávět příběhy, nebo dokonce s kamarády přehrávat scény z filmů! Ať už budou chtít předvádět cokoli, usnadní jim to nahrávání jedním dotykem, kterým uloží své stopy na kartu micro SD.

6 h přehrávání. 2,5 h nabíjení

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu