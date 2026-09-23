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Ukončeno
TAS4405N/00
Zazpívejte si nahlas
Nebojte se být středem pozornosti! Doprovodí vás barevný Bluetooth reproduktor, který je vybaven bezdrátovým mikrofonem! Nahrávání jedním dotykem umožňuje dětem snadno ukládat zvukové stopy, od písní přes příběhy až po školní prezentace. Získáte čistý zvuk a 6hodinovou dobu přehrávání.
5m bezdrátový mikrofon
chytré párování Bluetooth
6 hodin přehrávání
105 x 105 x 38 mm
Získáte 6 hodin přehrávání, přičemž plné nabití trvá 2,5 hodiny. Nabíjení probíhá prostřednictvím portu micro USB. Díky pěti jasně označeným tlačítkům je pro děti přehrávat, pozastavovat, ovládat hlasitost, přepínat zdroje a nahrávat snadné.
Tento ultrapřenosný reproduktor Bluetooth je vybaven bezdrátovým mikrofonem. Děti mohou zpívat s doprovodem své hudby, vyprávět příběhy, nebo dokonce s kamarády přehrávat scény z filmů! Ať už budou chtít předvádět cokoli, usnadní jim to nahrávání jedním dotykem, kterým uloží své stopy na kartu micro SD.
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