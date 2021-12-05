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Ukončeno

Bezdrátový reproduktor

TAS3505/00

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Všude doma

Ranní melodie v koupelně. Inspirující podcasty v domácí kanceláři. Díky látce reproduktoru ze směsi vlny a reliéfním knoflíkům vypadá tento stylový reproduktor Bluetooth všude dobře. Získáte překvapivě bohatý zvuk a 10 hodin přehrávání.

Zobrazit všechny výhody

Všude doma

  • Bluetooth®

  • Výstupní výkon 5 W

  • 10 hodin přehrávání

Forma a funkce v dokonalé harmonii

Forma a funkce v dokonalé harmonii

S tímto jednoduchým a přesto zajímavým Bluetooth reproduktorem budete poslouchat hudbu stylově. Reliéfní tlačítka umožňují ovládat přehrávání, Bluetooth a další funkce. Vestavěný mikrofon se postará o volání handsfree a rukojeť usnadní přenášení z místnosti do místnosti.

10 hodin přehrávání. 2,5 hodiny nabíjení

10 hodin přehrávání. 2,5 hodiny nabíjení

Na jedno nabití získáte 10 hodin přehrávání a bezdrátový dosah je 20 m. Nabíjení reproduktoru pomocí dodaného kabelu USB-C trvá 2,5 hodiny. Pasivní reproduktory zajistí silné basy a zvuk zůstává čistý i při vysoké hlasitosti.

Látka reproduktoru od společnosti Kvadrat. Navržena tak, aby propouštěla všechen zvuk

Tento reproduktor je potažen vysoce kvalitní látkou na reproduktory vytvořenou výrobcem špičkových produktů, společností Kvadrat. Krásný materiál s příměsí vlny je akusticky propustný, a umožňuje tak zvuku volně procházet reproduktorem do místnosti.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Obrázek AWARD-1679621

Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

05/12/2021

Magyarország

Magyarország

Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal

Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.

Výhody

Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.

Nevýhody

A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó

Datum použití 2020-11-05

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó

Datum použití 2020-11-05

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Upozornění

  1. Stupeň ochrany IPX7 znamená, že lze reproduktor ponořit až na 30 minut do vody o hloubce 1 metru. Látka reproduktoru není voděodolná, ale s několika dešťovými kapkami si poradí.