3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Všude doma
Ranní melodie v koupelně. Inspirující podcasty v domácí kanceláři. Díky látce reproduktoru ze směsi vlny a reliéfním knoflíkům vypadá tento stylový reproduktor Bluetooth všude dobře. Získáte překvapivě bohatý zvuk a 10 hodin přehrávání.
Bluetooth®
Výstupní výkon 5 W
10 hodin přehrávání
S tímto jednoduchým a přesto zajímavým Bluetooth reproduktorem budete poslouchat hudbu stylově. Reliéfní tlačítka umožňují ovládat přehrávání, Bluetooth a další funkce. Vestavěný mikrofon se postará o volání handsfree a rukojeť usnadní přenášení z místnosti do místnosti.
Na jedno nabití získáte 10 hodin přehrávání a bezdrátový dosah je 20 m. Nabíjení reproduktoru pomocí dodaného kabelu USB-C trvá 2,5 hodiny. Pasivní reproduktory zajistí silné basy a zvuk zůstává čistý i při vysoké hlasitosti.
Tento reproduktor je potažen vysoce kvalitní látkou na reproduktory vytvořenou výrobcem špičkových produktů, společností Kvadrat. Krásný materiál s příměsí vlny je akusticky propustný, a umožňuje tak zvuku volně procházet reproduktorem do místnosti.
Ocenění
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Sólyom85
05/12/2021
Magyarország
Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal
Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.
Výhody
Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.
Nevýhody
A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Datum použití 2020-11-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Datum použití 2020-11-05
Stupeň ochrany IPX7 znamená, že lze reproduktor ponořit až na 30 minut do vody o hloubce 1 metru. Látka reproduktoru není voděodolná, ale s několika dešťovými kapkami si poradí.