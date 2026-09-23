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  • Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli
  • Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli
  • Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli
  • Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli
  • Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli
  • Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli
  • Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli
  • Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli
  • Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli
  • Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli
  • Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli
  • Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli
  • Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli
  • Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli

Bezdrátový reproduktor

TAS1509BK/00

Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli

Vezměte si svou hudbu kamkoli s tímto skvělým Bluetooth reproduktorem. Pasivní zářič zajišťuje výrazné basy a díky stupni krytí IPX7 lze reproduktor bez problémů ponořit na 30 minut. Vyřizujte hovory handsfree, ať jste kdekoli.

Zobrazit všechny výhody

Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli

  • Pasivní zářič. Výrazné basy

  • Spárujte dva reproduktory pro stereofonní zvuk

  • Výstupní výkon 5W RMS

  • Vodotěsnost IPX7

Pasivní zářič pro výrazné basy

Pasivní zářič pro výrazné basy

Tento úžasný malý reproduktor poskytuje neuvěřitelně syté a výrazné basy. Vezměte si svou hudbu s sebou a poslouchejte ji na zahradě, na procházce nebo na pláži. Ideální společník pro všechny vaše plány.

Spárujte s identickým reproduktorem a získejte stereofonní zvuk

Máte chuť na ještě bohatší zvuk? Dva identické reproduktory můžete snadno propojit a získat fantastický stereofonní zvuk. Poslouchejte hudbu přesně tak, jak má znít. Ani na cestách vám neunikne jediný tón ani slovo.

Vodotěsnost IPX7

Vodotěsnost IPX7

Tento skvělý malý reproduktor je připravený na cokoli. Ať už vás zastihne déšť, pořádně se zapotíte, nebo dokonce skočíte z lodi, vodotěsnost se stupněm krytí IPX7 znamená, že reproduktor lze bez problémů ponořit až na 30 minut.

Technické specifikace

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu