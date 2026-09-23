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TAS1509BK/00
Vychutnejte si svou hudbu naplno, ať jste kdekoli
Vezměte si svou hudbu kamkoli s tímto skvělým Bluetooth reproduktorem. Pasivní zářič zajišťuje výrazné basy a díky stupni krytí IPX7 lze reproduktor bez problémů ponořit na 30 minut. Vyřizujte hovory handsfree, ať jste kdekoli.
Pasivní zářič. Výrazné basy
Spárujte dva reproduktory pro stereofonní zvuk
Výstupní výkon 5W RMS
Vodotěsnost IPX7
Tento úžasný malý reproduktor poskytuje neuvěřitelně syté a výrazné basy. Vezměte si svou hudbu s sebou a poslouchejte ji na zahradě, na procházce nebo na pláži. Ideální společník pro všechny vaše plány.
Máte chuť na ještě bohatší zvuk? Dva identické reproduktory můžete snadno propojit a získat fantastický stereofonní zvuk. Poslouchejte hudbu přesně tak, jak má znít. Ani na cestách vám neunikne jediný tón ani slovo.
Tento skvělý malý reproduktor je připravený na cokoli. Ať už vás zastihne déšť, pořádně se zapotíte, nebo dokonce skočíte z lodi, vodotěsnost se stupněm krytí IPX7 znamená, že reproduktor lze bez problémů ponořit až na 30 minut.
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