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Ukončeno

Bezdrátový reproduktor

TAS1505B/00

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Party ve vaší kapse

Díky reproduktoru Bluetooth, který je tak malý, že ho můžete pověsit na zápěstí, si nesete party v kapse! Tento malý reproduktor je zcela voděodolný a poskytne vám na svou velikost překvapivě úderný zvuk.

Zobrazit všechny výhody

Party ve vaší kapse

  • Bluetooth®

  • Výstupní výkon 2,5 W

  • 8 hodin přehrávání

  • Voděodolnost IPX7

Spolehlivé připojení Bluetooth

1,6" reproduktor. Živý zvuk

Vyberte si barevnou kombinaci. Ukažte svůj styl

Vždy podle vás. Tento malý reproduktor Bluetooth je k dispozici v několika barevných kombinacích, takže si můžete vybrat podle svého stylu. Vhodný popruh usnadňuje přenášení reproduktoru, ať jdete kamkoli.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

17/07/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt je výborný

Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.

Výhody

Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný

Nevýhody

Nenašiel som

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Datum použití 2023-07-11

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Datum použití 2023-07-11

06/02/2022

България

България

Ověřený kupující

перфектен звук на средна громкост

Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.

Výhody

Лека, малка, хубав бас.

Nevýhody

няма

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS1505B Безжична тонколона

Datum použití 2021-01-06

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS1505B Безжична тонколона

Datum použití 2021-01-06

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu