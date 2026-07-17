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Ukončeno
Party ve vaší kapse
Díky reproduktoru Bluetooth, který je tak malý, že ho můžete pověsit na zápěstí, si nesete party v kapse! Tento malý reproduktor je zcela voděodolný a poskytne vám na svou velikost překvapivě úderný zvuk.
Bluetooth®
Výstupní výkon 2,5 W
8 hodin přehrávání
Voděodolnost IPX7
Vždy podle vás. Tento malý reproduktor Bluetooth je k dispozici v několika barevných kombinacích, takže si můžete vybrat podle svého stylu. Vhodný popruh usnadňuje přenášení reproduktoru, ať jdete kamkoli.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Pablo Picasso
17/07/2026
Slovensko
Produkt je výborný
Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.
Výhody
Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný
Nevýhody
Nenašiel som
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Datum použití 2023-07-11
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Datum použití 2023-07-11
Zmeyulkka
06/02/2022
България
Ověřený kupující
перфектен звук на средна громкост
Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.
Výhody
Лека, малка, хубав бас.
Nevýhody
няма
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS1505B Безжична тонколона
Datum použití 2021-01-06
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS1505B Безжична тонколона
Datum použití 2021-01-06