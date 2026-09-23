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TAS1209BK/00
Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou
S tímto Bluetooth reproduktorem si můžete svou oblíbenou hudbu vzít s sebou třeba i do přírody. Pasivní reproduktor zajistí dunivé basy a díky stupni krytí IPX4 zvládne i lehký déšť nebo pot při návštěvě posilovny. Můžete navíc vyřizovat hovory handsfree, ať už jste kdekoli.
Pasivní reproduktor. Důrazné basy
Spárujte dva reproduktory pro stereo
Výstupní výkon 5 W RMS
Odolnost proti vodě a potu IPX4
Basy, které získáte z tohoto malého kompaktního reproduktoru, jsou fantasticky bohaté a důrazné. Vezměte si hudbu s sebou a vychutnejte si čistý zvuk na zahradě, na procházce nebo na pláži. Ideální pro práci, odpočinek i zábavu, ať jste kdekoli.
Máte náladu na ještě bohatší zvuk? Můžete snadno spojit dva stejné reproduktory dohromady a získat fantastický stereofonní zvuk. Poslouchejte hudbu tak, jak byla stvořena. I když jste venku, neunikne vám ani rytmus, ani slovo.
Tento odolný malý reproduktor je připraven na celodenní pobyt venku. Stupeň krytí IPX4 znamená, že reproduktor zvládne postříkání deštěm nebo potem, takže můžete v klidu poslouchat dál.
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