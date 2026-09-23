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  • Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou
  • Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou
  • Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou
  • Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou
  • Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou
  • Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou
  • Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou
  • Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou
  • Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou
  • Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou
  • Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou
  • Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou
  • Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou
  • Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou

Bezdrátový reproduktor

TAS1209BK/00

Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou

S tímto Bluetooth reproduktorem si můžete svou oblíbenou hudbu vzít s sebou třeba i do přírody. Pasivní reproduktor zajistí dunivé basy a díky stupni krytí IPX4 zvládne i lehký déšť nebo pot při návštěvě posilovny. Můžete navíc vyřizovat hovory handsfree, ať už jste kdekoli.

Zobrazit všechny výhody

Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou

  • Pasivní reproduktor. Důrazné basy

  • Spárujte dva reproduktory pro stereo

  • Výstupní výkon 5 W RMS

  • Odolnost proti vodě a potu IPX4

Pasivní reproduktor pro důrazné basy

Pasivní reproduktor pro důrazné basy

Basy, které získáte z tohoto malého kompaktního reproduktoru, jsou fantasticky bohaté a důrazné. Vezměte si hudbu s sebou a vychutnejte si čistý zvuk na zahradě, na procházce nebo na pláži. Ideální pro práci, odpočinek i zábavu, ať jste kdekoli.

Spárujte je s identickým reproduktorem a užijte si stereofonní zvuk

Máte náladu na ještě bohatší zvuk? Můžete snadno spojit dva stejné reproduktory dohromady a získat fantastický stereofonní zvuk. Poslouchejte hudbu tak, jak byla stvořena. I když jste venku, neunikne vám ani rytmus, ani slovo.

Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4

Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4

Tento odolný malý reproduktor je připraven na celodenní pobyt venku. Stupeň krytí IPX4 znamená, že reproduktor zvládne postříkání deštěm nebo potem, takže můžete v klidu poslouchat dál.

Technické specifikace

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu