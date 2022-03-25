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Ukončeno

Internetové rádio

TAR8805/10

3.8

| (9) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt

Více toho, co milovat

Ať už máte jakýkoli vkus, s tímto internetovým rádiem Philips snadno najdete to, co milujete. Kromě internetového, DAB+ a FM ladění nabízí také kompatibilitu se službou Spotify Connect a streamování Bluetooth. Nabíjejte svůj mobilní telefon pomocí bezdrátové nabíjecí podložky Qi.

Zobrazit všechny výhody

Více toho, co milovat

  • DAB+

  • Služba Spotify connect

  • Bluetooth®

  • s bezdrátovým nabíjením telefonu

Podložka Qi pro bezdrátové nabíjení. Port USB

Podložka Qi pro bezdrátové nabíjení. Port USB

Na horní straně rádia je umístěna bezdrátová nabíjecí podložka Qi. Pro starší telefony je k dispozici nabíjecí port USB. Mimo to je rádio vybaveno velkým displejem se zřetelným digitálním zobrazením času a na předním panelu se nacházejí ovládací tlačítka.

Služba Spotify Connect. K dálkovému ovládání služby Spotify můžete použít mobilní zařízení.

Služba Spotify Connect. K dálkovému ovládání služby Spotify můžete použít mobilní zařízení.

Steamujete ze služby Spotify? Toto internetové rádio Bluetooth se může pochlubit službou Spotify Connect. Zatímco rádio streamuje službu Spotify v nejlepší možné kvalitě přímo ze serverů Spotify, můžete použít své mobilní zařízení jako dálkový ovladač. Prostřednictvím mobilního zařízení můžete také streamovat z ostatních hudebních služeb.

Dvojitý budík a časovač vypnutí

Časovač vypnutí vám pomůže usnout klidným spánkem, zatímco bude na pozadí hrát vaše oblíbená radiová stanice. Funkce dvojitého budíku umožňuje nastavit dva různé budíky. To se hodí, pokud obvykle odkládáte první budík.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.8

z 5

9

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

25/03/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super zvuk

Vše co potřebujete, podcasty, DAB, Bluetooth, internetové i klasické rádio. Přehledný displej. Budík, sleeptime. Vřele doporučuji.

Výhody

Cena a kvalita

Nevýhody

Nenašel jsem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR8805 Internetové rádio

Datum použití 2021-02-25

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR8805 Internetové rádio

Datum použití 2021-02-25

18/11/2022

Polska

Polska

Ověřený kupující

Ten produkt - rewelacyja!!!

Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.

Výhody

Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów

Nevýhody

Nie stwierdziłem do tej pory

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR8805 Radio internetowe

Datum použití 2021-10-18

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR8805 Radio internetowe

Datum použití 2021-10-18

23/10/2021

Polska

Polska

Wszystko działa OK

Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda

Výhody

Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też

Nevýhody

Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR8805 Radio internetowe

Datum použití 2021-09-23

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR8805 Radio internetowe

Datum použití 2021-09-23

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu