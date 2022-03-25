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Ukončeno
Více toho, co milovat
Ať už máte jakýkoli vkus, s tímto internetovým rádiem Philips snadno najdete to, co milujete. Kromě internetového, DAB+ a FM ladění nabízí také kompatibilitu se službou Spotify Connect a streamování Bluetooth. Nabíjejte svůj mobilní telefon pomocí bezdrátové nabíjecí podložky Qi.
DAB+
Služba Spotify connect
Bluetooth®
s bezdrátovým nabíjením telefonu
Na horní straně rádia je umístěna bezdrátová nabíjecí podložka Qi. Pro starší telefony je k dispozici nabíjecí port USB. Mimo to je rádio vybaveno velkým displejem se zřetelným digitálním zobrazením času a na předním panelu se nacházejí ovládací tlačítka.
Steamujete ze služby Spotify? Toto internetové rádio Bluetooth se může pochlubit službou Spotify Connect. Zatímco rádio streamuje službu Spotify v nejlepší možné kvalitě přímo ze serverů Spotify, můžete použít své mobilní zařízení jako dálkový ovladač. Prostřednictvím mobilního zařízení můžete také streamovat z ostatních hudebních služeb.
Časovač vypnutí vám pomůže usnout klidným spánkem, zatímco bude na pozadí hrát vaše oblíbená radiová stanice. Funkce dvojitého budíku umožňuje nastavit dva různé budíky. To se hodí, pokud obvykle odkládáte první budík.
3.8
z 5
9
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
Míra z Prahy
25/03/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super zvuk
Vše co potřebujete, podcasty, DAB, Bluetooth, internetové i klasické rádio. Přehledný displej. Budík, sleeptime. Vřele doporučuji.
Výhody
Cena a kvalita
Nevýhody
Nenašel jsem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR8805 Internetové rádio
Datum použití 2021-02-25
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR8805 Internetové rádio
Datum použití 2021-02-25
Dantes57
18/11/2022
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Ten produkt - rewelacyja!!!
Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.
Výhody
Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów
Nevýhody
Nie stwierdziłem do tej pory
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR8805 Radio internetowe
Datum použití 2021-10-18
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR8805 Radio internetowe
Datum použití 2021-10-18
Jacek7
23/10/2021
Polska
Wszystko działa OK
Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda
Výhody
Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też
Nevýhody
Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR8805 Radio internetowe
Datum použití 2021-09-23
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR8805 Radio internetowe
Datum použití 2021-09-23