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  • Klasický společník
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  • Klasický společník
  • Klasický společník
  • Klasický společník

Přenosné rádio FM/AM

TAR2509/10

5

| (1) Recenze

Klasický společník

Milujete rádio? Od kuchyně přes garáž až po zahradu vám toto přenosné analogové rádio FM/AM umožní poslouchat vaše oblíbené stanice. Nabízí skvělý zvuk, lze jej napájet ze sítě nebo bateriemi a má praktický LED indikátor, takže poznáte, kdy je dokonale naladěné.

Zobrazit všechny výhody

Klasický společník

  • FM/AM

  • Analogové ladění

  • Napájení ze sítě nebo bateriemi

Klasický design, čistý příjem, snadné ladění

Klasický design, čistý příjem, snadné ladění

Díky analogovému ladění snadno najdete na tomto přenosném FM/AM rádiu své oblíbené stanice. Stačí otočit ladicím kolečkem na boku rádia a velká, přehledná stupnice ukáže, na jakou frekvenci je rádio naladěno. Při silném signálu se rozsvítí LED kontrolka.

Přepínejte mezi režimy Zprávy a Hudba. Regulace tónu

Přepínejte mezi režimy Zprávy a Hudba. Regulace tónu

Vychutnejte si hudbu naplno v režimu Hudba. Při poslechu zpráv, oblíbeného rozhlasového seriálu nebo diskusního pořadu přepněte do režimu Zprávy. Ať už máte rádi cokoli, 3.5" reproduktor zajistí kvalitní a čistý zvuk.

Jednoduché ovládání. Velký volič hlasitosti

Jednoduché ovládání. Velký volič hlasitosti

Na tomto rádiu už nikdy nebudete muset hledat ovladač hlasitosti! Kromě velkého voliče hlasitosti se rádio pyšní přepínači na horní straně pro přepínání mezi signály FM/AM a zvukovými režimy. Najdete zde také konektor pro sluchátka pro soukromý poslech.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

4
3
2
1

31/08/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Je to skvělý přítel

Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Date of Use 2025-07-31

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Date of Use 2025-07-31

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu