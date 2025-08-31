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TAR2509/10
Klasický společník
Milujete rádio? Od kuchyně přes garáž až po zahradu vám toto přenosné analogové rádio FM/AM umožní poslouchat vaše oblíbené stanice. Nabízí skvělý zvuk, lze jej napájet ze sítě nebo bateriemi a má praktický LED indikátor, takže poznáte, kdy je dokonale naladěné.
FM/AM
Analogové ladění
Napájení ze sítě nebo bateriemi
Díky analogovému ladění snadno najdete na tomto přenosném FM/AM rádiu své oblíbené stanice. Stačí otočit ladicím kolečkem na boku rádia a velká, přehledná stupnice ukáže, na jakou frekvenci je rádio naladěno. Při silném signálu se rozsvítí LED kontrolka.
Vychutnejte si hudbu naplno v režimu Hudba. Při poslechu zpráv, oblíbeného rozhlasového seriálu nebo diskusního pořadu přepněte do režimu Zprávy. Ať už máte rádi cokoli, 3.5" reproduktor zajistí kvalitní a čistý zvuk.
Na tomto rádiu už nikdy nebudete muset hledat ovladač hlasitosti! Kromě velkého voliče hlasitosti se rádio pyšní přepínači na horní straně pro přepínání mezi signály FM/AM a zvukovými režimy. Najdete zde také konektor pro sluchátka pro soukromý poslech.
5.0
z 5
1
Recenze
Johanka
31/08/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Je to skvělý přítel
Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Date of Use 2025-07-31
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Date of Use 2025-07-31