3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Klasický společník
Dodejte svému poslechu nádech tradičního stylu – od kuchyně přes koupelnu až po garáž. Toto klasické analogové rádio VKV/SV se snadno ladí, zní a také vypadá skvěle. Míříte ven? Toto rádio lze napájet střídavým proudem i z baterie.
FM/MW
Analogové ladění
Napájení sítě nebo z baterie
Toto analogové rádio FM/MW vypadá skvěle téměř v každé místnosti. Velké ladicí okénko v tradičním stylu usnadňuje dosažení požadované frekvence. Jednoduše otáčejte postranním ladicím kolečkem a posouvejte indikátor po stupnici.
Vychutnejte si hudbu naplno v režimu Hudba. Při poslechu zpráv, oblíbeného rozhlasového seriálu nebo diskusního pořadu přepněte do režimu Zprávy. Ať už máte rádi cokoli, 3.5" reproduktor zajistí kvalitní a čistý zvuk.
Na tomto rádiu nebudete muset nikdy ovládání hlasitosti hledat! Kromě velkého ovladače hlasitosti se rádio může pochlubit i spínači na horní straně, které slouží k přepínání mezi FM/MW vysíláním a zvukovými režimy. Najdete zde také sluchátkový port pro soukromý poslech.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
hubert406
02/05/2024
Polska
świetne radio w stylu retro
prosta obsługa, świetny klasyczny wygląd, czysty dźwięk, atrakcyjna cena. polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR2506 Przenośne radio
Datum použití 2023-04-02
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR2506 Przenośne radio
Datum použití 2023-04-02
Boti22
01/02/2022
România
Součást promoakce
Ověřený kupující
Produs foarte bun
Produs foarte ușor de folosit, chiar și de bătrâni. Sunet bun.
Výhody
Ușor de utilizat. Sunet bun.
Nevýhody
Nimic.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR2506 Radio portabil
Datum použití 2021-01-01
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR2506 Radio portabil
Datum použití 2021-01-01