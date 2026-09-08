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  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
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  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
  • Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie

Přenosné rádio se svítilnou

TAR1609/00

5

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie

S tímto skvělým malým rádiem se svítilnou budete připraveni na cokoli. Vysouvací anténa přijímá rozhlasové vysílání v pásmech AM a FM a výkonná svítilna vám posvítí na cestu. Pro případ nouze je k dispozici také SOS alarm. Nabíjení kabelem, solární energií nebo ruční klikou.

Zobrazit všechny výhody

Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie

  • Kompaktní přenosné rádio

  • Analogové ladění FM/AM

  • Vestavěná Li-ion baterie

  • SOS svítilna

Kompaktní přenosné rádio se svítilnou

Kompaktní přenosné rádio se svítilnou

Toto praktické přenosné rádio je dokonalým společníkem na dlouhé dny mimo domov. Umožňuje přijímat čistý rádiový signál, nabíjet další zařízení a svítit si na cestu výkonnou svítilnou. V případě nouze můžete také spustit hlasitý SOS alarm s blikajícím světelným signálem.

Vestavěná Li-ion baterie. Nabíjení přes USB-C

Vestavěná Li-ion baterie. Nabíjení přes USB-C

Toto praktické rádio vás nezklame. Pomocí přiloženého kabelu USB-C jej nabijete až na 32 hodin přehrávání rádia při přiměřené hlasitosti.

Záložní napájení pomocí solární energie nebo ruční kličky

Záložní napájení pomocí solární energie nebo ruční kličky

Energie vám nikdy nedojde! Záložní napájení budete mít vždy k dispozici díky solárním panelům na horní straně rádia nebo otáčením připevněné ruční kličky. Rádio lze napájet také 3 bateriemi AAA (nejsou součástí balení). Port USB-A umožňuje v případě nouze použít rádio k nabíjení dalších zařízení.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

08/09/2026

Polska

Polska

Polecam

Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

19/08/2025

Polska

Polska

Radio na każdą sytuację

Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.

Výhody

Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną

Nevýhody

Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

30/01/2026

Latvija

Latvija

Ověřený kupující

Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim

Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu