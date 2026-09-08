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Spolehlivé rádio, svítilna a záložní zdroj energie
S tímto skvělým malým rádiem se svítilnou budete připraveni na cokoli. Vysouvací anténa přijímá rozhlasové vysílání v pásmech AM a FM a výkonná svítilna vám posvítí na cestu. Pro případ nouze je k dispozici také SOS alarm. Nabíjení kabelem, solární energií nebo ruční klikou.
Kompaktní přenosné rádio
Analogové ladění FM/AM
Vestavěná Li-ion baterie
SOS svítilna
Toto praktické přenosné rádio je dokonalým společníkem na dlouhé dny mimo domov. Umožňuje přijímat čistý rádiový signál, nabíjet další zařízení a svítit si na cestu výkonnou svítilnou. V případě nouze můžete také spustit hlasitý SOS alarm s blikajícím světelným signálem.
Toto praktické rádio vás nezklame. Pomocí přiloženého kabelu USB-C jej nabijete až na 32 hodin přehrávání rádia při přiměřené hlasitosti.
Energie vám nikdy nedojde! Záložní napájení budete mít vždy k dispozici díky solárním panelům na horní straně rádia nebo otáčením připevněné ruční kličky. Rádio lze napájet také 3 bateriemi AAA (nejsou součástí balení). Port USB-A umožňuje v případě nouze použít rádio k nabíjení dalších zařízení.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Jaro89
08/09/2026
Polska
Polecam
Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2026-07-01
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2026-07-01
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Výhody
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Nevýhody
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2025-07-19
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2025-07-19
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Ověřený kupující
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Date of Use 2024-12-30
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Date of Use 2024-12-30