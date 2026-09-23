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TAR1509/00
Kapesní klasika
Vezměte si rádio s sebou! Vychutnejte si skvělý příjem a svěží, čistý zvuk přenosného rádia FM/AM, které je dostatečně malé, aby se vešlo do kapsy. Od hudby přes sport až po zprávy – díky jednoduchému ovládání můžete své oblíbené stanice snadno naladit i na cestách.
FM/AM
Analogové ladění
Napájení z baterií
S tímto mimořádně přenosným rádiem FM/AM získáte svěží a čistý zvuk všech svých oblíbených stanic. Díky analogovému ladění snadno najdete, co hledáte, a dlouhá teleskopická anténa zajistí nejlepší možný příjem, ať jste kdekoli.
Dvě otočná kolečka umožňují ladit rádio a ovládat hlasitost, zatímco praktický boční přepínač slouží k přepínání mezi pásmy FM a AM. Na velké, přehledné ladicí stupnici uvidíte, na jakou frekvenci je rádio naladěno, a při silném signálu se rozsvítí LED indikátor.
Toto analogové rádio je dostatečně malé, aby se snadno vešlo do kapsy, nebo si ho můžete pomocí přiloženého poutka zavěsit na zápěstí. Zvuk napájejí 2x baterie AAA a nechybí ani sluchátkový výstup pro soukromý poslech: ideální, pokud chcete při nakupování poslouchat nejnovější sportovní výsledky!
Recenze