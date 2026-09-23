VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Kapesní klasika
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika

Přenosné rádio FM/AM

TAR1509/00

Kapesní klasika

Vezměte si rádio s sebou! Vychutnejte si skvělý příjem a svěží, čistý zvuk přenosného rádia FM/AM, které je dostatečně malé, aby se vešlo do kapsy. Od hudby přes sport až po zprávy – díky jednoduchému ovládání můžete své oblíbené stanice snadno naladit i na cestách.

Zobrazit všechny výhody

Kapesní klasika

  • FM/AM

  • Analogové ladění

  • Napájení z baterií

Klasický design, čistý zvuk, skvělý příjem

Klasický design, čistý zvuk, skvělý příjem

S tímto mimořádně přenosným rádiem FM/AM získáte svěží a čistý zvuk všech svých oblíbených stanic. Díky analogovému ladění snadno najdete, co hledáte, a dlouhá teleskopická anténa zajistí nejlepší možný příjem, ať jste kdekoli.

Jednoduché ovládání jednou rukou

Jednoduché ovládání jednou rukou

Dvě otočná kolečka umožňují ladit rádio a ovládat hlasitost, zatímco praktický boční přepínač slouží k přepínání mezi pásmy FM a AM. Na velké, přehledné ladicí stupnici uvidíte, na jakou frekvenci je rádio naladěno, a při silném signálu se rozsvítí LED indikátor.

Mimořádně přenosné, se sluchátkovým výstupem pro soukromý poslech

Mimořádně přenosné, se sluchátkovým výstupem pro soukromý poslech

Toto analogové rádio je dostatečně malé, aby se snadno vešlo do kapsy, nebo si ho můžete pomocí přiloženého poutka zavěsit na zápěstí. Zvuk napájejí 2x baterie AAA a nechybí ani sluchátkový výstup pro soukromý poslech: ideální, pokud chcete při nakupování poslouchat nejnovější sportovní výsledky!

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu