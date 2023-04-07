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Ukončeno
TAPR802/12
Více toho, co milovat
Ať už se zabýváte čímkoli, ponořte se do toho ještě více díky tomuto internetovému rádiu Philips. Kromě internetu, systému DAB a rádia FM získáte také kompatibilitu se službou Spotify Connect a možnost streamování ze svého mobilního zařízení.
DAB+
Služba Spotify connect
Bluetooth®
Hudba. Mluvené slovo. Kriminální případy. Toto internetové rádio je vaším lístkem k tisícům stanic po celém světě vysílajících vše možné. Digitální rádiový tuner zaručuje křišťálově čistý příjem. Pro své oblíbené internetové, digitální nebo radiové stanice si můžete nastavit až 20 předvoleb.
4.1
z 5
15
Recenze
Moto 1
07/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.
Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.
Výhody
Dost funkcí pro naladění se do pohody.
Nevýhody
Žádná mě nenapadá.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPR802 Internetové rádio
Datum použití 2023-03-07
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPR802 Internetové rádio
Datum použití 2023-03-07
Naslouchač
13/06/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Dokonale splnil me očekávání
Pro neobyčejný zážitek při poslouchání stanic celé planety, doporučuji všem co rádi poslouchají rádia bez hranic.
Výhody
Malý ale šikovný
Nevýhody
Nepociťuji
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPR802 Internetové rádio
Datum použití 2021-05-13
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPR802 Internetové rádio
Datum použití 2021-05-13
kklara
21/06/2020
Česká republika
Hraje!
Nikdy nam doma neslo radio, protoze jsme v nejakem stinu. Tak jsme si koupili tohle s pripojenim pres internet. Zprovozneni bylo strasne jednoduche a uz hrajeme! Ma krasny zvuk a je to i hezka krabicka na pohled.
Výhody
jednoduche ovladani, krasny zvuk
Nevýhody
zatim zadne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPR802 Internetové rádio
Datum použití 2020-05-21
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPR802 Internetové rádio
Datum použití 2020-05-21