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Ukončeno

Internetové rádio

TAPR802/12

4.1

| (15) Recenze

Více toho, co milovat

Ať už se zabýváte čímkoli, ponořte se do toho ještě více díky tomuto internetovému rádiu Philips. Kromě internetu, systému DAB a rádia FM získáte také kompatibilitu se službou Spotify Connect a možnost streamování ze svého mobilního zařízení.

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Více toho, co milovat

  • DAB+

  • Služba Spotify connect

  • Bluetooth®

Internetové rádio. Tisíce stanic na dosah ruky

Hudba. Mluvené slovo. Kriminální případy. Toto internetové rádio je vaším lístkem k tisícům stanic po celém světě vysílajících vše možné. Digitální rádiový tuner zaručuje křišťálově čistý příjem. Pro své oblíbené internetové, digitální nebo radiové stanice si můžete nastavit až 20 předvoleb.

Bezdrátový přenos hudby technologií Bluetooth

Digitální rádio DAB+/FM

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

15

Recenze

2

07/04/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.

Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.

Výhody

Dost funkcí pro naladění se do pohody.

Nevýhody

Žádná mě nenapadá.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPR802 Internetové rádio

Datum použití 2023-03-07

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPR802 Internetové rádio

Datum použití 2023-03-07

13/06/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Dokonale splnil me očekávání

Pro neobyčejný zážitek při poslouchání stanic celé planety, doporučuji všem co rádi poslouchají rádia bez hranic.

Výhody

Malý ale šikovný

Nevýhody

Nepociťuji

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPR802 Internetové rádio

Datum použití 2021-05-13

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPR802 Internetové rádio

Datum použití 2021-05-13

21/06/2020

Česká republika

Česká republika

Hraje!

Nikdy nam doma neslo radio, protoze jsme v nejakem stinu. Tak jsme si koupili tohle s pripojenim pres internet. Zprovozneni bylo strasne jednoduche a uz hrajeme! Ma krasny zvuk a je to i hezka krabicka na pohled.

Výhody

jednoduche ovladani, krasny zvuk

Nevýhody

zatim zadne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPR802 Internetové rádio

Datum použití 2020-05-21

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPR802 Internetové rádio

Datum použití 2020-05-21

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu