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Ukončeno

Internetové rádio

TAM2805/10

4.2

| (10) Recenze | 89% Doporučuje tento produkt

Supertenký. Nabitý funkcemi.

Máte nedostatek místa? Stále se můžete bavit naplno. Kromě internetového rádia a DAB+ vám tento tenký mikrosystém s možností montáže na stěnu poskytuje kompatibilitu se službou Spotify Connect a streamování Bluetooth. Můžete dokonce připojit přehrávač CD nebo gramofon.

Zobrazit všechny výhody

Supertenký. Nabitý funkcemi.

  • DAB+

  • Služba Spotify connect

  • Bluetooth®

Snadné streamování. Epické poslouchání.

Streamujete ze služby Spotify? Toto internetové rádio podporující technologii Bluetooth se může pochlubit službou Spotify Connect. Zatímco rádio streamuje službu Spotify v nejlepší možné kvalitě přímo ze serverů Spotify, můžete použít své mobilní zařízení jako dálkový ovladač. Dva širokopásmové reproduktory se postarají o čistý stereofonní zvuk.

2,4" barevný displej TFT. Včetně dálkového ovladače

Štíhlý design s možností připevnění na stěnu. Nebo volně stojící na desce

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

10

Recenze

89%

Doporučuje tento produkt

2

20/01/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu dobré rádio

Po zklamání s několika DAB internetovými rádii konečně výrobek který má perfektní zvuk, dobrý příjem a jednoduché ladění a hodně funkcí

Výhody

skladnost, možnost jak postavit tak i zavěsit na zeď, kvalitní zvuk, dobrý příjem jak DAB, FM i internetu

Nevýhody

uložené FM stanice pouze označené kmitočtem, na dálkovém ovládání chybí tlačítka s čísly pro rychlé vyhledání uložených stanic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM2805 Internetové rádio

Datum použití 2021-12-20

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM2805 Internetové rádio

Datum použití 2021-12-20

07/01/2024

Slovensko

Slovensko

Ověřený kupující

Rádio cez internet

Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín

Výhody

Pripojenie na internet

Nevýhody

Nema žiadny audio výstup

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM2805 Internetové rádio

Datum použití 2022-12-07

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM2805 Internetové rádio

Datum použití 2022-12-07

11/05/2021

Slovenija

Slovenija

Internetni radio za vsak kotiček!

Možnost stenske montaže je TOP, saj ga lahko tako skrijemo v vsak kotiček in ne zavzema dragocenega prostora na kuhinjskem pultu. DAB in internet radio pa zagotavljata da bo naprava še dolgo aktualna.

Výhody

glasnost, oblika, stenska montaža, ekran

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM2805 Internetni radio

Datum použití 2020-04-11

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM2805 Internetni radio

Datum použití 2020-04-11

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu