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Ukončeno
Supertenký. Nabitý funkcemi.
Máte nedostatek místa? Stále se můžete bavit naplno. Kromě internetového rádia a DAB+ vám tento tenký mikrosystém s možností montáže na stěnu poskytuje kompatibilitu se službou Spotify Connect a streamování Bluetooth. Můžete dokonce připojit přehrávač CD nebo gramofon.
DAB+
Služba Spotify connect
Bluetooth®
Streamujete ze služby Spotify? Toto internetové rádio podporující technologii Bluetooth se může pochlubit službou Spotify Connect. Zatímco rádio streamuje službu Spotify v nejlepší možné kvalitě přímo ze serverů Spotify, můžete použít své mobilní zařízení jako dálkový ovladač. Dva širokopásmové reproduktory se postarají o čistý stereofonní zvuk.
4.2
z 5
10
Recenze
89%
Doporučuje tento produkt
Pep11
20/01/2022
Česká republika
Opravdu dobré rádio
Po zklamání s několika DAB internetovými rádii konečně výrobek který má perfektní zvuk, dobrý příjem a jednoduché ladění a hodně funkcí
Výhody
skladnost, možnost jak postavit tak i zavěsit na zeď, kvalitní zvuk, dobrý příjem jak DAB, FM i internetu
Nevýhody
uložené FM stanice pouze označené kmitočtem, na dálkovém ovládání chybí tlačítka s čísly pro rychlé vyhledání uložených stanic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM2805 Internetové rádio
Datum použití 2021-12-20
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM2805 Internetové rádio
Datum použití 2021-12-20
Gigi25*
07/01/2024
Slovensko
Ověřený kupující
Rádio cez internet
Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín
Výhody
Pripojenie na internet
Nevýhody
Nema žiadny audio výstup
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM2805 Internetové rádio
Datum použití 2022-12-07
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM2805 Internetové rádio
Datum použití 2022-12-07
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Internetni radio za vsak kotiček!
Možnost stenske montaže je TOP, saj ga lahko tako skrijemo v vsak kotiček in ne zavzema dragocenega prostora na kuhinjskem pultu. DAB in internet radio pa zagotavljata da bo naprava še dolgo aktualna.
Výhody
glasnost, oblika, stenska montaža, ekran
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM2805 Internetni radio
Datum použití 2020-04-11
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM2805 Internetni radio
Datum použití 2020-04-11