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Ukončeno
Ať je vaše hudba stylová.
Skvělé křivky, skvělý na dotek. Díky látce reproduktoru ze směsi vlny a vrchnímu plátu z leštěné oceli se za tímto malým reproduktorem Bluetooth budou lidé otáčet, ať půjdete kamkoli. Získáte čistý zvuk a až 6 hodin přehrávání.
Bluetooth®
Výstupní výkon 4 W
6 hodin přehrávání
Voděodolnost IPX7
Stupeň krytí IPX7 znamená, že lze vnitřní reproduktor ponořit až na 30 minut do vody o hloubce 1 metru. Látka reproduktoru od společnosti Kvadrat ze směsi vlny není voděodolná, ale dokáže odolat několika kapkám deště.
Tento reproduktor je potažen vysoce kvalitní látkou na reproduktory vytvořenou výrobcem špičkových produktů, společností Kvadrat. Krásný materiál s příměsí vlny je akusticky propustný, a umožňuje tak zvuku volně procházet reproduktorem do místnosti.
Plně nabitá baterie vám vydrží na 6 hodin přehrávání a reproduktor disponuje tlačítky pro ovládání hlasitosti. Můžete jej spárovat s identickým reproduktorem navrženým společnostmi Philips a Georg Jensen a začít si užívat hudbu ve stereu. Stačí stisknout tlačítko napájení po dobu 2 sekund.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Grzezuk
17/12/2020
Polska
Mały, świetnie wykonany wariat
Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!
Výhody
Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Datum použití 2019-11-17
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Datum použití 2019-11-17