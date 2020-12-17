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Ukončeno

Reproduktor navržený spol. Philips a G. Jensen

TAJS30/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Ať je vaše hudba stylová.

Skvělé křivky, skvělý na dotek. Díky látce reproduktoru ze směsi vlny a vrchnímu plátu z leštěné oceli se za tímto malým reproduktorem Bluetooth budou lidé otáčet, ať půjdete kamkoli. Získáte čistý zvuk a až 6 hodin přehrávání.

Zobrazit všechny výhody

Ať je vaše hudba stylová.

  • Bluetooth®

  • Výstupní výkon 4 W

  • 6 hodin přehrávání

  • Voděodolnost IPX7

Vnitřní reproduktor se stupněm krytí IPX7. Pro klid v duši

Stupeň krytí IPX7 znamená, že lze vnitřní reproduktor ponořit až na 30 minut do vody o hloubce 1 metru. Látka reproduktoru od společnosti Kvadrat ze směsi vlny není voděodolná, ale dokáže odolat několika kapkám deště.

Látka reproduktoru od společnosti Kvadrat. Navržena tak, aby propouštěla všechen zvuk

Látka reproduktoru od společnosti Kvadrat. Navržena tak, aby propouštěla všechen zvuk

Tento reproduktor je potažen vysoce kvalitní látkou na reproduktory vytvořenou výrobcem špičkových produktů, společností Kvadrat. Krásný materiál s příměsí vlny je akusticky propustný, a umožňuje tak zvuku volně procházet reproduktorem do místnosti.

6 hodin přehrávání. Získejte spárováním stereofonní zvuk

6 hodin přehrávání. Získejte spárováním stereofonní zvuk

Plně nabitá baterie vám vydrží na 6 hodin přehrávání a reproduktor disponuje tlačítky pro ovládání hlasitosti. Můžete jej spárovat s identickým reproduktorem navrženým společnostmi Philips a Georg Jensen a začít si užívat hudbu ve stereu. Stačí stisknout tlačítko napájení po dobu 2 sekund.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

17/12/2020

Polska

Polska

Mały, świetnie wykonany wariat

Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!

Výhody

Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Datum použití 2019-11-17

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Datum použití 2019-11-17

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