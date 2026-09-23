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Ukončeno
TAJP10/00
Powerbanka Philips Georg Jensen
Když od svých technologií vyžadujete krásu, tato powerbanka vás nezklame. Pečlivě navržené tělo z tmavě hnědé kůže a leštěné oceli skrývá bezdrátovou nabíjecí podložku Qi. Odnímatelný popruh slouží také jako kabel USB-A na USB-C.
Tmavě hnědý silikonový popruh na přenášení je pro nabíjení powerbanky vybaven připojením USB-A na USB-C.
Indikátor napájení LED vám na první pohled ukáže, zda powerbanka potřebuje nabít. Odnímatelný nabíjecí popruh lze také použít k nabíjení druhého mobilního zařízení.
Tmavě hnědý silikonový popruh na přenášení je pro nabíjení powerbanky vybaven připojením USB-A na USB-C.
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