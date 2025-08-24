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TAH6509BK/00
Nechte se pohltit
Ať už pracujete nebo si hrajete, s těmito sluchátky s ochranou proti hluku proplujete každým dnem! Adaptivní potlačení hluku a pohodlná sluchátka na uši vás pohltí. Získáte bohatý, detailní zvuk, a dokonce i nízké lagování pro hry a filmy.
Potlačení hluku Pro
Sluchátka přes uši
Přirozený zvuk. Dynamické basy
Až 70 hodin přehrávání
Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch,včetně větru,v reálném čase potlačí. Pokud chcete slyšet,co se kolem vás děje,režim Awareness zvuky z okolí propustí. Režim Quick Awareness zvýrazňuje hlasy,takže můžete vést konverzaci i s nasazenými sluchátky.
Kulaté náušníky a elegantní rámeček dodávají těmto sluchátkům přes uši osobitý styl. Náušníky z paměťové pěny vám zajistí pohodlí při dlouhém poslechu. Lze je navíc složit naplocho a vtočit směrem dovnitř,aby se sluchátka snadno vešla do kapsy nebo tašky.
Díky 40mm reproduktorům získáte bohatý zvuk a dobrou pasivní izolaci hluku v provedení,které skvěle padne na uši. Pokud si chcete naplno vychutnat basy,aniž byste museli zvyšovat hlasitost,stačí aktivovat funkci Dynamic Bass pomocí multifunkčního tlačítka nebo prostřednictvím aplikace Philips Headphones.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Fabian Nol
24/08/2025
Polska
Tak🥰
Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips
Výhody
Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość
Nevýhody
Z waty nic nie ma
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2025-07-24
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2025-07-24