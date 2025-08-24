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6000 seriesBezdrátová sluchátka přes uši

TAH6509BK/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Nechte se pohltit

Ať už pracujete nebo si hrajete, s těmito sluchátky s ochranou proti hluku proplujete každým dnem! Adaptivní potlačení hluku a pohodlná sluchátka na uši vás pohltí. Získáte bohatý, detailní zvuk, a dokonce i nízké lagování pro hry a filmy.

Zobrazit všechny výhody

Nechte se pohltit

  • Potlačení hluku Pro

  • Sluchátka přes uši

  • Přirozený zvuk. Dynamické basy

  • Až 70 hodin přehrávání

Nechte se pohltit díky potlačení hluku Pro

Nechte se pohltit díky potlačení hluku Pro

Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch,včetně větru,v reálném čase potlačí. Pokud chcete slyšet,co se kolem vás děje,režim Awareness zvuky z okolí propustí. Režim Quick Awareness zvýrazňuje hlasy,takže můžete vést konverzaci i s nasazenými sluchátky.

Lehká,pohodlná,skládací a přitom stylová!

Lehká,pohodlná,skládací a přitom stylová!

Kulaté náušníky a elegantní rámeček dodávají těmto sluchátkům přes uši osobitý styl. Náušníky z paměťové pěny vám zajistí pohodlí při dlouhém poslechu. Lze je navíc složit naplocho a vtočit směrem dovnitř,aby se sluchátka snadno vešla do kapsy nebo tašky.

Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech

Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech

Díky 40mm reproduktorům získáte bohatý zvuk a dobrou pasivní izolaci hluku v provedení,které skvěle padne na uši. Pokud si chcete naplno vychutnat basy,aniž byste museli zvyšovat hlasitost,stačí aktivovat funkci Dynamic Bass pomocí multifunkčního tlačítka nebo prostřednictvím aplikace Philips Headphones.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

24/08/2025

Polska

Polska

Tak🥰

Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips

Výhody

Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość

Nevýhody

Z waty nic nie ma

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum použití 2025-07-24

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum použití 2025-07-24

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