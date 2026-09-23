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Bezdrátová sluchátka

TAH1108BK/00

Hudba na dosah

Dělejte si své věci za zvuků své oblíbené hudby. Tato bezdrátová sluchátka na uši vám zaručí 15 hodin poslechu a čistý zvuk. Tlačítka na náušnících umožní jednoduše ovládat hudbu i hovory a náušníky lze sklopit naplocho, aby byly skladnější.

Zobrazit všechny výhody

Hudba na dosah

  • 30mm reproduktory / uzavřená

  • Bluetooth®

  • Lehký sluchátkový oblouk

  • Plochá skládací

15 hodin přehrávání a rychlé nabíjení

Tato Bluetooth sluchátka na uši snadno spárujete a po 2hodinovém nabíjení získáte až 15 hodin přehrávání. Když vám začne docházet baterie, 15minutové dobití vám zajistí další 3 hodiny přehrávání hudby.

Čistý a zřetelný zvuk

Výkonné 30mm neodymové akustické reproduktory zajistí čistý zvuk a uzavřená konstrukce zase skvělou izolaci zvuku. Vychutnejte si každou minutu poslechu hudby, aniž by ostatní slyšeli, co posloucháte.

Snadno se nosí. Snadno se používají

Polstrované náušníky poskytují při poslechu ještě větší pohodlí. Tlačítka na náušníku umožňují upravovat hlasitost, přeskakovat nebo pozastavovat skladby, přijímat či odmítat hovory a mnoho dalšího.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.