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TAH1108BK/00
Hudba na dosah
Dělejte si své věci za zvuků své oblíbené hudby. Tato bezdrátová sluchátka na uši vám zaručí 15 hodin poslechu a čistý zvuk. Tlačítka na náušnících umožní jednoduše ovládat hudbu i hovory a náušníky lze sklopit naplocho, aby byly skladnější.
30mm reproduktory / uzavřená
Bluetooth®
Lehký sluchátkový oblouk
Plochá skládací
Tato Bluetooth sluchátka na uši snadno spárujete a po 2hodinovém nabíjení získáte až 15 hodin přehrávání. Když vám začne docházet baterie, 15minutové dobití vám zajistí další 3 hodiny přehrávání hudby.
Výkonné 30mm neodymové akustické reproduktory zajistí čistý zvuk a uzavřená konstrukce zase skvělou izolaci zvuku. Vychutnejte si každou minutu poslechu hudby, aniž by ostatní slyšeli, co posloucháte.
Polstrované náušníky poskytují při poslechu ještě větší pohodlí. Tlačítka na náušníku umožňují upravovat hlasitost, přeskakovat nebo pozastavovat skladby, přijímat či odmítat hovory a mnoho dalšího.
Recenze
Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.