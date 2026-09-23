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TAFT1/10
Navržen pro vysokou věrnost zvuku
Gramofon Bluetooth® FT1 vás zve, abyste si naplno vychutnali hudbu, kterou milujete. Talíř z tlakově litého hliníku přehrává vinylové desky s maximální precizností a nechybí ani vestavěný CD přehrávač. Gramofon můžete připojit a přehrávat bezdrátově i pomocí kabelu.
Gramofon a CD přehrávač
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Vysoce kvalitní součásti
Výstup AUX RCA, konektor pro sluchátka
Alba. EP. Singly. Gramofon Philips Fidelio FT1 je vyroben z vysoce kvalitních součástí, abyste ze svých desek mohli po mnoho let získávat to nejlepší. Vinylové desky můžete přehrávat rychlostí 33 1/3 nebo 45 ot./min.: jednoduše otočte hmatovým ovladačem se 2 rychlostmi, zvolte správnou rychlost a spusťte jehlu.
Ať už jde o staré mixované CD z dob minulých, nebo novinku, vložte stříbrný disk do přední výsuvné mechaniky a vychutnejte si hudbu, která je vám drahá. Vestavěný CD přehrávač podporuje všechny formáty CD a na ostrém LED displeji uvidíte informace o skladbě a přehrávání.
FT1 se přes Bluetooth® rychle spáruje s vašimi bezdrátovými reproduktory nebo sluchátky. Pomocí Auracast™ také můžete přehrávané gramofonové desky a CD vysílat do libovolného počtu kompatibilních reproduktorů, což je skvělé na večírky. Podpora kodeku LC3 vám zajistí nejlepší možný zvuk.
Recenze
Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Slovní označení a loga Auracast™ jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.