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TAEP200/12
Užijte si vše – z disku DVD nebo USB
Váš vysněný přehrávač s naprosto realistickým obrazem a schopností přehrát v podstatě jakýkoli disk! Přehrávač DVD Philips TAEP200 vám přináší skvělé zážitky z filmů a hudby.
USB 2.0
Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Díky připojení USB Media stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografii a začít přehrávat.
Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW nebo DVD-RW. Zažijte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.
Ať sledujete cokoli a na jakémkoli televizoru, funkce přizpůsobení velikosti obrazovky zajistí, že obraz vyplní celou obrazovku. Jsou odstraněny nepříjemné černé pruhy v horní a spodní části, a to bez nudných ručních nastavení. Jednoduše stiskněte tlačítko přizpůsobení velikosti obrazovky, vyberte formát a vychutnejte si film na celé obrazovce.
3.9
z 5
8
Recenze
rampas
12/05/2021
Česká republika
přehraje všechno co mám doma
mám rád Philips, pěkný design, dostupný servis, :-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAEP200 DVD přehrávač
Datum použití 2021-04-12
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAEP200 DVD přehrávač
Datum použití 2021-04-12
Andreess
12/01/2022
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Produkt prosty w obsłudze
Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.
Výhody
Małe gabaryty, prosta obsługa
Nevýhody
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Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Datum použití 2020-12-12
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Datum použití 2020-12-12
Macimaci
22/12/2023
Magyarország
A legtöbb videó formátumot beolvassa.
A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.
Výhody
Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.
Nevýhody
Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Datum použití 2023-11-22
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Datum použití 2023-11-22
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba a rovněž loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.