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2000 seriesDVD přehrávač

TAEP200/12

3.9

| (8) Recenze

Užijte si vše – z disku DVD nebo USB

Váš vysněný přehrávač s naprosto realistickým obrazem a schopností přehrát v podstatě jakýkoli disk! Přehrávač DVD Philips TAEP200 vám přináší skvělé zážitky z filmů a hudby.

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Užijte si vše – z disku DVD nebo USB

  • USB 2.0

Připojení USB Media pro přehrávání médií z jednotek USB Flash

Připojení USB Media pro přehrávání médií z jednotek USB Flash

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Díky připojení USB Media stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografii a začít přehrávat.

Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW nebo DVD-RW. Zažijte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování

Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování

Ať sledujete cokoli a na jakémkoli televizoru, funkce přizpůsobení velikosti obrazovky zajistí, že obraz vyplní celou obrazovku. Jsou odstraněny nepříjemné černé pruhy v horní a spodní části, a to bez nudných ručních nastavení. Jednoduše stiskněte tlačítko přizpůsobení velikosti obrazovky, vyberte formát a vychutnejte si film na celé obrazovce.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.9

z 5

8

Recenze

3

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

přehraje všechno co mám doma

mám rád Philips, pěkný design, dostupný servis, :-)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAEP200 DVD přehrávač

Datum použití 2021-04-12

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAEP200 DVD přehrávač

Datum použití 2021-04-12

12/01/2022

Polska

Polska

Ověřený kupující

Produkt prosty w obsłudze

Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.

Výhody

Małe gabaryty, prosta obsługa

Nevýhody

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Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Datum použití 2020-12-12

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Datum použití 2020-12-12

22/12/2023

Magyarország

Magyarország

A legtöbb videó formátumot beolvassa.

A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.

Výhody

Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.

Nevýhody

Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Datum použití 2023-11-22

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Datum použití 2023-11-22

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