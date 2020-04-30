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Ukončeno
TABH305BK/00
Velké, výrazné basy. Nic vás nevyruší.
Nalaďte se na hudbu s velkými, výraznými basy. Díky technologii aktivního potlačení hluku Active Noise Cancelling (ANC) vás nic nevyruší. Tato bezdrátová sluchátka na uši vám poskytují milované basy. Až 15 hodin přehrávání na jedno nabití, a to i se zapnutou funkcí ANC.
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Měkké polstrování sluchátek
Plně skládací
Funkce Aktivního potlačení hluku (ANC) se stará, aby rámus vlaku nezasahoval do rytmu vaší hudby. Chcete ticho? Jednoduše zapněte funkci ANC, i když nehraje žádná hudba. Se zapnutou funkcí ANC máte k dispozici až 15 hodin přehrávání, s vypnutou zase až 18 hodin. Nabíjení probíhá prostřednictvím USB a trvá pouhé 2 hodiny.
Vezměte si s sebou taneční parket. 32mm neodymové akustické reproduktory uchovají čistý zvuk a výrazné basy.
Tato bezdrátová sluchátka na uši vážící pouhých 145,5 g vám umožní užít si basů ve skutečném pohodlí. Sluchátkový oblouk je snadno nastavitelný a tak lehký, že ho sotva ucítíte. Náušníky jsou měkké a lze je nastavit do ideální polohy.
4.4
z 5
18
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Damiano90
30/04/2020
Polska
Jedne najlepszych
Są to bardzo dobrze wykonane słuchawki. Bateria trzyma 6-7h. Nie miałem żadnych problemów z połączeniem. Jakość dźwięku zachwycająca jak na tą cenę. Polcam
Výhody
Cena/ Jakość++
Nevýhody
W sumie nie widzę żadnych
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Datum použití 2019-03-30
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Datum použití 2019-03-30
Mariuszzz
24/04/2020
Polska
Świetne w tej cenie
Świetne słuchawki w tej cenie, kupiłem je dla syna i jestem zaskoczony jakością dźwięku. Sobie kupiłem TAPH805BK i jestem mega zadowolony, a 305BK są ich tańszą i delikatnie słabszą wersją. Jakość dźwięku jest super, ANC również działa przyzwoicie, są również wygodne.
Výhody
Jakość dźwięku, ANC, bass
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Datum použití 2020-03-24
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Datum použití 2020-03-24
hubud92
24/04/2020
Polska
Zaměstnanec společnosti Philips
Bardzo fajne
[Employee of philipsglobal] Fajne słuchawki, sprawdzają się przy telefonie jak i przy pc. Dźwięk czysty, przyjemny, basik też ujdzie. Fajny materiał, dzięki czemu są wygodne.
Výhody
dobre są
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Datum použití 2019-12-24
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Datum použití 2019-12-24
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