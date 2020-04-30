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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka s potlačením šumu

TABH305BK/00

4.4

| (18) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt

Velké, výrazné basy. Nic vás nevyruší.

Nalaďte se na hudbu s velkými, výraznými basy. Díky technologii aktivního potlačení hluku Active Noise Cancelling (ANC) vás nic nevyruší. Tato bezdrátová sluchátka na uši vám poskytují milované basy. Až 15 hodin přehrávání na jedno nabití, a to i se zapnutou funkcí ANC.

Zobrazit všechny výhody

Velké, výrazné basy. Nic vás nevyruší.

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Měkké polstrování sluchátek

  • Plně skládací

15 hodin přehrávání se zapnutou funkcí Aktivního potlačení hluku (ANC)

Funkce Aktivního potlačení hluku (ANC) se stará, aby rámus vlaku nezasahoval do rytmu vaší hudby. Chcete ticho? Jednoduše zapněte funkci ANC, i když nehraje žádná hudba. Se zapnutou funkcí ANC máte k dispozici až 15 hodin přehrávání, s vypnutou zase až 18 hodin. Nabíjení probíhá prostřednictvím USB a trvá pouhé 2 hodiny.

Silné basy. 32mm neodymové akustické reproduktory

Vezměte si s sebou taneční parket. 32mm neodymové akustické reproduktory uchovají čistý zvuk a výrazné basy.

Váží pouhých 145,5 g – lehká konstrukce, silná hudba

Tato bezdrátová sluchátka na uši vážící pouhých 145,5 g vám umožní užít si basů ve skutečném pohodlí. Sluchátkový oblouk je snadno nastavitelný a tak lehký, že ho sotva ucítíte. Náušníky jsou měkké a lze je nastavit do ideální polohy.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

18

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

2

30/04/2020

Polska

Polska

Jedne najlepszych

Są to bardzo dobrze wykonane słuchawki. Bateria trzyma 6-7h. Nie miałem żadnych problemów z połączeniem. Jakość dźwięku zachwycająca jak na tą cenę. Polcam

Výhody

Cena/ Jakość++

Nevýhody

W sumie nie widzę żadnych

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Datum použití 2019-03-30

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Datum použití 2019-03-30

24/04/2020

Polska

Polska

Świetne w tej cenie

Świetne słuchawki w tej cenie, kupiłem je dla syna i jestem zaskoczony jakością dźwięku. Sobie kupiłem TAPH805BK i jestem mega zadowolony, a 305BK są ich tańszą i delikatnie słabszą wersją. Jakość dźwięku jest super, ANC również działa przyzwoicie, są również wygodne.

Výhody

Jakość dźwięku, ANC, bass

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Datum použití 2020-03-24

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Datum použití 2020-03-24

24/04/2020

Polska

Polska

Zaměstnanec společnosti Philips

Bardzo fajne

[Employee of philipsglobal] Fajne słuchawki, sprawdzają się przy telefonie jak i przy pc. Dźwięk czysty, przyjemny, basik też ujdzie. Fajny materiał, dzięki czemu są wygodne.

Výhody

dobre są

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Datum použití 2019-12-24

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Datum použití 2019-12-24

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