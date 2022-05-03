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Ukončeno
Zvuk, jako byste seděli v první řadě
Lepší zážitek z každého filmu, sportovního utkání a přehrávání hudby. Tento elegantní soundbar s bezdrátovým subwooferem a technologií Dolby Atmos poskytuje lepší basy a čistší hlasy. Navíc je snadné jej začlenit do instalace ve více místnostech.
Max. 240 W. Bezdrátový subwoofer
Dolby Atmos®
Kompatibilní s technologií DTS Play-Fi
Připojení k hlasovým asistentům
Zažijte vzrušení ze sportu přímo ve vašem obývacím pokoji. Režim Stadion EQ vás obklopí okolním ruchem davu na stadionu, takže se budete cítit, jako kdybyste byli přímo mezi fanoušky. Prožívejte s nimi každý důležitý moment – ale zároveň si vychutnejte čistý zvuk komentáře.
Požádejte zařízení podporující aplikaci Alexa nebo jakýkoli reproduktor s aplikací Google Assistant, aby přehrával hudbu přes soundbar. Máte raději Siri? Tento soundbar podporuje technologii Apple AirPlay 2, jí se tedy můžete ptát také. Zesilujte hudbu. Přeskakujte skladby. Všechno zcela bez použití rukou.
4.6
z 5
12
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Nico52
03/05/2022
Polska
Gitez
Z produktow Philipsa korzystam od 18 lat,polecam znajomym.
Výhody
Czysta barwa dzwieku , wczesniej mialem kino domowe Philipsa.
Nevýhody
Problem z ewentualnym serwiswm po gwarancji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Datum použití 2022-04-03
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Datum použití 2022-04-03
Irek ban
09/02/2022
Polska
SRZĘT spełnia moje oczekiwania
Świetny dźwięk po odłączeniu dodatkowego głośnika- opcja
Výhody
Ładnie i czysto gra
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Datum použití 2021-08-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Datum použití 2021-08-09
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Dobra jakość dźwięku, moim zdaniem zupełnie nieporównywalna do nawet najlepszych głośników w najlepszych telewizorach. Jak komuś zależy na tym, aby naprawdę bardzo komfortowo oglądać kino czy seriale to zakup polecam. Do tego piękna jakość wykonania
Výhody
jakosc, cena
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Datum použití 2019-10-24
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Datum použití 2019-10-24