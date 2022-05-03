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Ukončeno

Soundbar 2.1 s bezdrátovým subwooferem

TAB8405/10

4.6

| (12) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt

Zvuk, jako byste seděli v první řadě

Lepší zážitek z každého filmu, sportovního utkání a přehrávání hudby. Tento elegantní soundbar s bezdrátovým subwooferem a technologií Dolby Atmos poskytuje lepší basy a čistší hlasy. Navíc je snadné jej začlenit do instalace ve více místnostech.

Zobrazit všechny výhody

Zvuk, jako byste seděli v první řadě

  • Max. 240 W. Bezdrátový subwoofer

  • Dolby Atmos®

  • Kompatibilní s technologií DTS Play-Fi

  • Připojení k hlasovým asistentům

Režim Stadion EQ. Ocitněte se přímo na místě

Zažijte vzrušení ze sportu přímo ve vašem obývacím pokoji. Režim Stadion EQ vás obklopí okolním ruchem davu na stadionu, takže se budete cítit, jako kdybyste byli přímo mezi fanoušky. Prožívejte s nimi každý důležitý moment – ale zároveň si vychutnejte čistý zvuk komentáře.

Připojení k oblíbeným zařízením s funkcí hlasového asistenta

Připojení k oblíbeným zařízením s funkcí hlasového asistenta

Požádejte zařízení podporující aplikaci Alexa nebo jakýkoli reproduktor s aplikací Google Assistant, aby přehrával hudbu přes soundbar. Máte raději Siri? Tento soundbar podporuje technologii Apple AirPlay 2, jí se tedy můžete ptát také. Zesilujte hudbu. Přeskakujte skladby. Všechno zcela bez použití rukou.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optický vstup

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

12

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

3
1

03/05/2022

Polska

Polska

Gitez

Z produktow Philipsa korzystam od 18 lat,polecam znajomym.

Výhody

Czysta barwa dzwieku , wczesniej mialem kino domowe Philipsa.

Nevýhody

Problem z ewentualnym serwiswm po gwarancji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Datum použití 2022-04-03

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Datum použití 2022-04-03

09/02/2022

Polska

Polska

SRZĘT spełnia moje oczekiwania

Świetny dźwięk po odłączeniu dodatkowego głośnika- opcja

Výhody

Ładnie i czysto gra

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Datum použití 2021-08-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Datum použití 2021-08-09

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Dobra jakość dźwięku, moim zdaniem zupełnie nieporównywalna do nawet najlepszych głośników w najlepszych telewizorach. Jak komuś zależy na tym, aby naprawdę bardzo komfortowo oglądać kino czy seriale to zakup polecam. Do tego piękna jakość wykonania

Výhody

jakosc, cena

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Datum použití 2019-10-24

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Datum použití 2019-10-24

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu