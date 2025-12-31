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TAB5109/10
Lepší zvuk pro veškerou zábavu
Ať už rádi hrajete nebo sledujete cokoli, užijte si to ještě více! Tento krásný soundbar s nízkým profilem vám zajistí čistší dialogy a lepší zvukové efekty. Sofistikovaná technologie zvuku se postará o pohlcující zvuk, ať už sledujete cokoli.
2.0kanálový
120 W max. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
Kanály 2.0 a technologie pohlcujícího zvuku tohoto soundbaru přinášejí novou úroveň zvuku pro vše, co máte rádi. Čtyři režimy ekvalizéru vám umožní vybrat si styl zvuku podle toho, co právě sledujete, a hlasy můžete v jakémkoli režimu projasnit aktivací funkce vylepšení dialogů.
Kompatibilita s technologií DTS Virtual:X promění zvuk televizoru a přinese vám virtuální 3D zvuk bez ohledu na to, co je na obrazovce! Nepotřebujete žádné další reproduktory a funguje v jakékoli místnosti: zapněte jej pomocí dálkového ovladače soundbaru nebo aplikace Philips Home Entertainment.
Vychutnejte si sedadlo v první řadě u všech dramat, která sledujete a hrajete. Tento soundbar kompatibilní s technologií Dolby Digital Plus vám poskytne prostorový zvuk, aniž byste potřebovali další reproduktory. Rozdíl uslyšíte a ucítíte.
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