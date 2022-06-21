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Ukončeno
TAA6606BK/00
Bezpečnost při běhu, volnost při řízení
Stiskněte tlačítko přehrávání a vychutnejte si úplně nový způsob poslechu hudby při sportu! Tato bezdrátová sluchátka s kostním vedením zvuku můžete kdykoli mluvit s dalšími sportovci a budete mít vždy přehled o všem, co se děje kolem vás. Váš běh a vaše jízdy jsou nyní na zbrusu nové úrovni.
Otevřená konstrukce
Systém Bone Conduction
Lehké a odolné
Ochrana proti prachu a vodě IP67
Díky 9 hodinám přehrávání na jedno nabití jsou tato otevřená sluchátka s kostním vedením s vámi po celou dobu závodu. Úplné nabití prostřednictvím portu USB-C trvá 2 hodiny. Potřebujete zvýšit výkon? Rychlé 15minutové nabití vám poskytne další hodinu přehrávání.
Technologie kostního vedení přenáší zvuk prostřednictvím kostí lebky. Vaše uši tak zůstávají volné a slyší zvuky okolí. Vychutnejte si oblíbenou hudbu nebo podcast, zatímco slyšíte své vlastní kroky, nebo auto, které se k vám blíží zezadu.
3.8
z 5
66
Recenze
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Úžasné športové slúchadlá
Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum použití 2021-06-21
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum použití 2021-06-21
Matub111
08/06/2022
Slovensko
Skvely produkt na vsetky sportove aktivity
Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.
Výhody
Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky
Nevýhody
Ziadne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum použití 2022-02-07
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum použití 2022-02-07
Swatu
30/05/2025
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum použití 2024-04-30
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum použití 2024-04-30
Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.