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Ukončeno

Bezdrátová otevřená sportovní sluchátka

TAA6606BK/00

3.8

| (66) Recenze

Bezpečnost při běhu, volnost při řízení

Stiskněte tlačítko přehrávání a vychutnejte si úplně nový způsob poslechu hudby při sportu! Tato bezdrátová sluchátka s kostním vedením zvuku můžete kdykoli mluvit s dalšími sportovci a budete mít vždy přehled o všem, co se děje kolem vás. Váš běh a vaše jízdy jsou nyní na zbrusu nové úrovni.

Zobrazit všechny výhody

Bezpečnost při běhu, volnost při řízení

  • Otevřená konstrukce

  • Systém Bone Conduction

  • Lehké a odolné

  • Ochrana proti prachu a vodě IP67

Na celodenní trénink. 9 hodin přehrávání.

Díky 9 hodinám přehrávání na jedno nabití jsou tato otevřená sluchátka s kostním vedením s vámi po celou dobu závodu. Úplné nabití prostřednictvím portu USB-C trvá 2 hodiny. Potřebujete zvýšit výkon? Rychlé 15minutové nabití vám poskytne další hodinu přehrávání.

Kostní vedení. Zvuk bez uzavřených sluchátek.

Kostní vedení. Zvuk bez uzavřených sluchátek.

Technologie kostního vedení přenáší zvuk prostřednictvím kostí lebky. Vaše uši tak zůstávají volné a slyší zvuky okolí. Vychutnejte si oblíbenou hudbu nebo podcast, zatímco slyšíte své vlastní kroky, nebo auto, které se k vám blíží zezadu.

Vestavěné mikrofony odstraní během hovoru hluk okolí

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.8

z 5

66

Recenze

21/06/2022

Slovensko

Slovensko

Úžasné športové slúchadlá

Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum použití 2021-06-21

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum použití 2021-06-21

08/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvely produkt na vsetky sportove aktivity

Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.

Výhody

Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky

Nevýhody

Ziadne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum použití 2022-02-07

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum použití 2022-02-07

30/05/2025

Polska

Polska

Ověřený kupující

Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie

Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Datum použití 2024-04-30

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Datum použití 2024-04-30

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