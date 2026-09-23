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6000 seriesSluchátka na uši se solárním nabíjením

TAA6219BK/00

1 Ocenění

Světlo, energie, akce

Skvělý zvuk, který tě rozpohybuje, a solární energie, která tě udrží v pohybu! Díky solární technologii Powerfoyle™ se tato bezdrátová sluchátka na uši nabíjí na světle a baterie zajistí energii na ohromných 80 hodin pro použití na místech, kde je světla méně.

Zobrazit všechny výhody

Světlo, energie, akce

  • Solární technologie Powerfoyle™

  • Samonabíjecí sluchátka

  • Výdrž baterie 80 hodin

  • Pratelné polstrování náušníků

Technologie Powerfoyle™ od společnosti Exeger. Více světla, více energie

Technologie Powerfoyle™ od společnosti Exeger. Více světla, více energie

Ať už na slunečním světle nebo pod lampou, tato sluchátka se dobíjejí, kdykoli jsou vystavena světlu! Materiál technologie Powerfoyle™ se solárními články ve sluchátkovém oblouku získává energii ze slunce a udržuje tak baterii nabitou – dokonce se nabíjí i pod elektrickým světelným zdrojem. Plně nabitá baterie poskytuje až 80 hodin přehrávání, takže můžete pokračovat v poslechu i za slabého světla.

Sluchátka pro aktivní životní styl, která padnou na uši a navíc i chladí

Sluchátka pro aktivní životní styl, která padnou na uši a navíc i chladí

V těchto sluchátkách můžete cokoli – chodit, běhat nebo jezdit na kolečkových bruslích! Pohodlný sluchátkový oblouk při pohybu neklouže a měkké, prodyšné náušníky jsou naplněné chladicím gelem. Polstrování sluchátek je navíc pro snadné čištění odnímatelné, takže máte možnost je mít stále jako nové.

Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech

Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech

Díky 40mm reproduktorům získáte skvělý zvuk a dobrou pasivní izolaci hluku díky provedení, které skvěle padne na uši. Pokud máte rádi hluboké basy, stačí si prostřednictvím aplikace Philips Headphones aktivovat funkci Dynamic Bass a naplno si vychutnat své oblíbené skladby, i když posloucháte při nízké hlasitosti.

Technické specifikace

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Ocenění

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