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        Ukončeno

        Pouzdro

        SWW1001/00

        Univerzální taška na elektroniku

        Taška na elektroniku vám pomůže ochránit vaše elektronické vybavení. Je navržena tak, aby vaše elektronika zůstala v bezpečí a suchu díky nepromokavému materiálu se standardem IPX4. Taška dále obsahuje čtyři vnitřní kapsy, díky kterým budete mít ve věcech pořádek.

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        Univerzální taška na elektroniku

        • Univerzální

        Vnitřní kapsy pro bezpečné ukládání

        Uvnitř pouzdra naleznete kapsy, které se skvěle hodí na ukládání mobilních zařízení, kabelů, baterií, paměťových karet – zkrátka všeho, co chcete mít chráněné a po ruce.

        Materiál odolný proti postříkání, neponořujte do vody

        Materiál odolný proti postříkání chrání vaše média před vlhkem a kontaktem s vodou.

        Technické specifikace

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        • Vybrané články o zdravém životním stylu