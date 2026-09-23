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Ukončeno
SWW1001/00
Univerzální taška na elektroniku
Taška na elektroniku vám pomůže ochránit vaše elektronické vybavení. Je navržena tak, aby vaše elektronika zůstala v bezpečí a suchu díky nepromokavému materiálu se standardem IPX4. Taška dále obsahuje čtyři vnitřní kapsy, díky kterým budete mít ve věcech pořádek.
Univerzální
Uvnitř pouzdra naleznete kapsy, které se skvěle hodí na ukládání mobilních zařízení, kabelů, baterií, paměťových karet – zkrátka všeho, co chcete mít chráněné a po ruce.
Materiál odolný proti postříkání chrání vaše média před vlhkem a kontaktem s vodou.
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