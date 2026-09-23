VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie balení
  • Primární snímek
  • Fotografie balení
  • Primární snímek

Ukončeno

Kabel HDMI

SWV7015/10

Certifikovaný kabel HDMI Premium

Zažijte rozlišení Ultra HD 4K při 60 sn./s. Vysokorychlostní rozhraní HDMI podporuje plný zvukový systém 32 kanálů s vzorkovací frekvencí až 1536 kHz.

Zobrazit všechny výhody

4K 60 Hz Ultra HD s Ethernetem

Certifikovaný kabel HDMI Premium

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gb/s

  • 1,5 m

Snímky za sekundu – 60 Hz

Vynikající zážitek ze sledování a hraní her s maximálním frekvencí 60 snímků za sekundu.

Zpětný audio kanál (ARC)

Umožňuje televizorům, vybaveným digitálním tunerem a propojeným přes HDMI, zasílat digitální audiodata do zvukového systému bez potřeby audio kabelu.

Kulatý kabel

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu