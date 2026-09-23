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Ukončeno
SWV7015/10
Certifikovaný kabel HDMI Premium
Zažijte rozlišení Ultra HD 4K při 60 sn./s. Vysokorychlostní rozhraní HDMI podporuje plný zvukový systém 32 kanálů s vzorkovací frekvencí až 1536 kHz.
4K 60 Hz
18 Gb/s
1,5 m
Vynikající zážitek ze sledování a hraní her s maximálním frekvencí 60 snímků za sekundu.
Umožňuje televizorům, vybaveným digitálním tunerem a propojeným přes HDMI, zasílat digitální audiodata do zvukového systému bez potřeby audio kabelu.
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