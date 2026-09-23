3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
SWV6803/00
Prémiový kabel USB-C na USB-C s opletením
Zásuvky Thunderbolt 3 USB-C podporují zařízení s rozlišením 5K a šířkou pásma 40 GB/s. Kabel prémiové kvality o délce 3 metry zajistí flexibilitu při nabíjení.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gb/s
3 m
Jednoduchý kabel pro váš USB-C monitor, který umožňuje přenos videí, velmi rychlý přenos dat a současně i nabíjení vašeho notebooku.
Podporuje vysokorychlostní šířku pásma 40 GB/s USB 4.0.
Recenze