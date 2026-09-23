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Ukončeno

USB-C na USB-C

SWV6801/00

Prémiový opletený kabel USB-C na USB-C

Konektor Thunderbolt 3 USB-C podporuje zařízení s rozlišením 5K a šířkou pásma 40 Gbps. Prémiový kabel o délce 1.5 meter poskytuje větší flexibilitu při nabíjení.

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Prémiový opletený kabel USB-C na USB-C

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Gbps

  • 1,5 m

Oboustranný kabel USB-C pro USB-C monitory

Jednoduchý kabel pro váš USB-C monitor, který umožňuje přenos videí, velmi rychlý přenos dat a současně i nabíjení vašeho notebooku.

Podporuje přenos dat přes USB 4.0

Podporuje vysokorychlostní šířku pásma 40 GB/s USB 4.0.

Technické specifikace

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