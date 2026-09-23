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Ukončeno
SWV6801/00
Prémiový opletený kabel USB-C na USB-C
Konektor Thunderbolt 3 USB-C podporuje zařízení s rozlišením 5K a šířkou pásma 40 Gbps. Prémiový kabel o délce 1.5 meter poskytuje větší flexibilitu při nabíjení.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
1,5 m
Jednoduchý kabel pro váš USB-C monitor, který umožňuje přenos videí, velmi rychlý přenos dat a současně i nabíjení vašeho notebooku.
Podporuje vysokorychlostní šířku pásma 40 GB/s USB 4.0.
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