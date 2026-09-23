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Ukončeno
SWV6021/00
Prémiový adaptér USB-C na HDMI a VGA
Prémiový adaptér USB-C na HDMI (zásuvka) a VGA. Délka 0,15 metru. Výstup VGA podporuje rozlišení 1920 x 1080p při výstupu 60 Hz Full HD. HDMI podporuje rozlišení 4K*2K při ultračistém výstupu 30 Hz.
Rozhraní HDMI
VGA
Kvalitní konstrukce používá k výrobě produktů s prodlouženou životností pouze materiály nejvyšší jakosti.
Podporuje rozlišení videa až 4K (3840 x 2160) a poskytuje dokonalou kvalitu obrazu a herního zážitku.
Posaďte se a vychutnejte si vynikající obraz videa se 30 snímky za sekundu. Výsledkem je plynulejší zážitek ze sledování televizoru.
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