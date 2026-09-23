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Ukončeno

Adaptér USB-C na HDMI

SWV6001/00

Prémiový adaptér USB-C na HDMI

Prémiový adaptérový kabel USB-C na HDMI (zásuvka). S rozlišením 4K, délka 0,15 metru.

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Skvělá čistota a zvuk

Prémiový adaptér USB-C na HDMI

  • Zástrčka-zásuvka

  • HDMI 2,0

Vyrobeno s kvalitní konstrukcí

Kvalitní konstrukce používá k výrobě produktů s prodlouženou životností pouze materiály nejvyšší jakosti.

Rozlišení 4K (3840 x 2160)

Podporuje rozlišení videa až 4K (3840 x 2160) a poskytuje dokonalou kvalitu obrazu a herního zážitku.

Plynulý obraz se 30 snímky za sekundu, 30Hz videosignál

Posaďte se a vychutnejte si vynikající obraz videa se 30 snímky za sekundu. Výsledkem je plynulejší zážitek ze sledování televizoru.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu