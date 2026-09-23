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Ukončeno
SWV6001/00
Prémiový adaptér USB-C na HDMI
Prémiový adaptérový kabel USB-C na HDMI (zásuvka). S rozlišením 4K, délka 0,15 metru.
Zástrčka-zásuvka
HDMI 2,0
Kvalitní konstrukce používá k výrobě produktů s prodlouženou životností pouze materiály nejvyšší jakosti.
Podporuje rozlišení videa až 4K (3840 x 2160) a poskytuje dokonalou kvalitu obrazu a herního zážitku.
Posaďte se a vychutnejte si vynikající obraz videa se 30 snímky za sekundu. Výsledkem je plynulejší zážitek ze sledování televizoru.
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