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SWV5733B/00
Zažijte obraz s ultra vysokým rozlišením
Zažijte rozlišení Ultra HD 4K při 60 sn./s. Vysokorychlostní rozhraní HDMI podporuje plný zvukový systém 32 kanálů s vzorkovací frekvencí až 1 536 kHz. Délka kabelu je 3 m.
HDMI 2.0
18 Gb/s
4K 60 Hz
3 m
Vynikající zážitek ze sledování a hraní her s maximálním frekvencí 60 snímků za sekundu.
Podporuje všechny 3D videoformáty, díky čemuž si lze vychutnat skutečné 3D zážitky z domácího kina a her.
Umožňuje televizorům, vybaveným digitálním tunerem a propojeným přes HDMI, zasílat digitální audiodata do zvukového systému bez potřeby audio kabelu.
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