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Ukončeno
SWV5630G/00
Zažijte obraz s ultra vysokým rozlišením
Zažijte rozlišení Ultra HD 4K při 60 sn./s. Vysokorychlostní rozhraní HDMI podporuje plný zvukový systém 32 kanálů s vzorkovací frekvencí až 1536 kHz.
4K 60 Hz
18 Gb/s
3 m
Vynikající zážitek ze sledování a hraní her s maximálním frekvencí 60 snímků za sekundu.
Podporuje rozlišení videa až 4K nebo 2160p UHD. Díky tomu může displej konkurovat digitálním systémům používaným v kinosálech.
Umožňuje televizorům, vybaveným digitálním tunerem a propojeným přes HDMI, zasílat digitální audiodata do zvukového systému bez potřeby audio kabelu.
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