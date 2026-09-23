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Ukončeno
SWV5531/00
Zažijte obraz s ultra vysokým rozlišením
Zažijte rozlišení Ultra HD 4K při 60 sn./s. Vysokorychlostní rozhraní HDMI podporuje plný zvukový systém 32 kanálů s vzorkovací frekvencí až 1536 kHz.
4K 60 Hz
18 Gb/s
3 m
Vynikající zážitek ze sledování a hraní her s maximálním frekvencí 60 snímků za sekundu.
Pozlacené konektory zajišťují lepší vodivost snížením odporu kontaktu. Také zabraňují opotřebování konektoru oxidací.
Podporuje všechny 3D videoformáty, díky čemuž si lze vychutnat skutečné 3D zážitky z domácího kina a her.
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