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Ukončeno

Kabel HDMI

SWV5510/00

Zažijte obraz s ultra vysokým rozlišením

Zažijte rozlišení Ultra HD 4K při 60 sn./s. Vysokorychlostní rozhraní HDMI podporuje plný zvukový systém 32 kanálů s vzorkovací frekvencí až 1536 kHz.

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4K 60 Hz Ultra HD s Ethernetem

Zažijte obraz s ultra vysokým rozlišením

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gb/s

  • 1,5 m

Zpětný audio kanál (ARC)

Umožňuje televizorům, vybaveným digitálním tunerem a propojeným přes HDMI, zasílat digitální audiodata do zvukového systému bez potřeby audio kabelu.

UHD 2160p (4K)

Podporuje rozlišení videa až 4K nebo 2160p UHD. Díky tomu může displej konkurovat digitálním systémům používaným v kinosálech.

3D zážitek

Podporuje všechny 3D videoformáty, díky čemuž si lze vychutnat skutečné 3D zážitky z domácího kina a her.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu