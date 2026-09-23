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SWR8106W/00
Rozšiřte připojení HDMI
Podpora HDMI s rozlišením 4K. Wi-Fi v režimu přenosu při 5 GHz s rozsahem přenosu 200 metrů.
Rozhraní HDMI
bezdrátové provedení
Splnění vašich požadavků při propojování díky konektorům A /B
Vynikající stínění maximalizuje datový přenos díky ochraně před externím šumem rádiové frekvence.
Pozlacené konektory A /B mají lepší vodivost díky menšímu odporu kontaktů.
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