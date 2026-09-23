VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

        Přenos datovým propojením

        SWR8106W/00

        Rozšiřte připojení HDMI

        Podpora HDMI s rozlišením 4K. Wi-Fi v režimu přenosu při 5 GHz s rozsahem přenosu 200 metrů.

        Zobrazit všechny výhody

        Rozšiřte připojení HDMI

        • Rozhraní HDMI

        • bezdrátové provedení

        Konektory A/5kolíkové Mini B

        Splnění vašich požadavků při propojování díky konektorům A /B

        Vynikající stínění maximalizuje datové přenosy

        Vynikající stínění maximalizuje datový přenos díky ochraně před externím šumem rádiové frekvence.

        Pozlacené konektory A /B pro lepší vodivost

        Pozlacené konektory A /B mají lepší vodivost díky menšímu odporu kontaktů.

        Technické specifikace

        Získat podporu pro tento výrobek

        Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

        Recenze

        Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

        • Uvítací kupón se slevou 10 %
        • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
        • Vybrané články o zdravém životním stylu

        Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

        • Uvítací kupón se slevou 10 %
        • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
        • Vybrané články o zdravém životním stylu