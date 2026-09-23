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Ukončeno
SWA4522S/10
Zajistěte spolehlivé spojení
Tento kabel vám poskytne spolehlivé spojení pro přenos audio signálů mezi komponenty.
1,5 m
Lisovaný konektor zajišťuje bezpečné propojení mezi komponenty a vyšší odolnost.
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje instalaci.
Pryžová ochrana proti namáhání přestavuje bezpečné a flexibilní propojení kabelu s konektorem.