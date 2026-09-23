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Ukončeno
SWA2550W/10
Užijte si svá sluchátka
Změní 6,35mm konektor sluchátek na 3,5mm.
6,35 mm (zástrčka) - 3,5 mm (zásuvka)
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje instalaci.
Kvalitní konstrukce používá k výrobě produktů s prodlouženou životností pouze materiály nejvyšší jakosti.
Stínění z holé mědi chrání před ztrátou signálu.