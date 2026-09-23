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Ukončeno

Stereofonní adaptér

SWA2550W/10

Užijte si svá sluchátka

Změní 6,35mm konektor sluchátek na 3,5mm.

Zobrazit všechny výhody

díky tomuto stereofonnímu adaptéru

Užijte si svá sluchátka

  • 6,35 mm (zástrčka) - 3,5 mm (zásuvka)

Pružný plášť z PVC

Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje instalaci.

Vyrobeno s kvalitní konstrukcí

Kvalitní konstrukce používá k výrobě produktů s prodlouženou životností pouze materiály nejvyšší jakosti.

Stínění z holé mědi

Stínění z holé mědi chrání před ztrátou signálu.

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 128.6 kB
  • 21 July 2026

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu