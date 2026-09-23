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Ukončeno

Stereofonní propojovací kabel

SWA2533W/10

Zajistěte spolehlivé spojení

Tento kabel vám poskytne spolehlivé spojení pro přenos audio signálů mezi komponenty.

Zobrazit všechny výhody

s tímto stererofonním propojovacím kabelem

Zajistěte spolehlivé spojení

  • 3,0m

  • 3,5 mm (zástrčka) - 3,5 mm (zástrčka)

  • Černá

Lisovaný konektor zabezpečující propojení

Lisovaný konektor zajišťuje bezpečné propojení mezi komponenty a vyšší odolnost.

Pružný plášť z PVC

Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje instalaci.

Pryžová ochrana proti namáhání

Pryžová ochrana proti namáhání přestavuje bezpečné a flexibilní propojení kabelu s konektorem.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 156 kB
  • 17 June 2025

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